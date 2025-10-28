Arriva il condominio taglia-emissioni: nelle Marche il più grande impianto solare per auto-consumo collettivo

Il quadro geopolitico si riflette sui risparmi degli italiani. Le stime indicano per il 2025 rincari del 15% per le imprese e del 10% per le famiglie, aumenti che rappresentano un grave ostacolo per la crescita oltre che una perdita del potere d’acquisto dei cittadini. L’impennata nei costi dell’energia è una questione di primaria importanza che si è manifestata già dal primo trimestre di quest’anno con incrementi del 25-30% in bolletta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e può gravare pesantemente sui bilanci familiari e aziendali. Le Marche sono al quarto posto nella mappa del “caro energia” , con oltre 865 euro per famiglia precedute da Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. (Il Sole 24 Ore, sui dati Facile.it ).

L’adozione di soluzioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche è dunque sempre più cruciale per mitigare l’impatto degli aumenti delle bollette per famiglie ed imprese.

Anche per questo, a Chiaravalle, nasce il primo impianto di autoconsumo collettivo della provincia di Ancona. È il più grande delle Marche. Si tratta di un progetto innovativo, il più importante esperimento di green energy condivisa in condominio della nostra regione, con circa 35 kW di potenza, installato sul tetto di un condominio sito nel territorio comunale. L’impianto consente ai condomini coinvolti di condividere l’energia prodotta localmente, permettendo un decisivo risparmio sui costi energetici ed inaugurando l’era di un “abitare anti-CO2.”

ll progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra il condominio, amministrato dalla società Athena Servizi e Gestioni Immobiliari Srl, società di riferimento nel settore immobiliare e delle gestioni condominiali, e la Wave Srl, con sede in Ancona, azienda specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile. Gli aspetti legali sono curati dall’avvocato Ettore Togni.

Nasce a Chiaravalle (AN) il più grande impianto fotovoltaico per auto-consumo collettivo con circa 35 KW di potenza

Chiaravalle, 27 ottobre 2025 – Il quadro geopolitico si riflette sui risparmi degli italiani. Le stime indicano per il 2025 rincari del 15% per le imprese e del 10% per le famiglie, aumenti che rappresentano un grave ostacolo per la crescita oltre che una perdita del potere d’acquisto dei cittadini. L’impennata nei costi dell’energia è una questione di primaria importanza che si è manifestata già dal primo trimestre di quest’anno con incrementi del 25-30% in bolletta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e può gravare pesantemente sui bilanci familiari e aziendali. Le Marche sono al quarto posto nella mappa del “caro energia” , con oltre 865 euro per famiglia precedute da Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. (Il Sole 24 Ore, sui dati Facile.it ).

L’adozione di soluzioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche è dunque sempre più cruciale per mitigare l’impatto degli aumenti delle bollette per famiglie ed imprese.

Anche per questo, a Chiaravalle, nasce il primo impianto di autoconsumo collettivo della provincia di Ancona. È il più grande delle Marche. Si tratta di un progetto innovativo, il più importante esperimento di green energy condivisa in condominio della nostra regione, con circa 35 kW di potenza, installato sul tetto di un condominio sito nel territorio comunale. L’impianto consente ai condomini coinvolti di condividere l’energia prodotta localmente, permettendo un decisivo risparmio sui costi energetici ed inaugurando l’era di un “abitare anti-CO2.”

ll progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra il condominio, amministrato dalla società Athena Servizi e Gestioni Immobiliari Srl, società di riferimento nel settore immobiliare e delle gestioni condominiali, e la Wave Srl, con sede in Ancona, azienda specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile. Gli aspetti legali sono curati dall’avvocato Ettore Togni.