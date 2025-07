Arriva il Kia Roadshow, 27 tappe in tutta Italia

MILANO (ITALPRESS) – Al via il Kia Roadshow, 27 tappe in tutta Italia che daranno la possibilità di conoscere dal vivo la Gamma Kia, vivendo l’innovazione, lo stile e la visione sostenibile del brand. Non solo, man mano si potranno scoprire in veste statica le prossime novità del 2025. Protagonista del Kia Roadshow sarà la Gamma Kia.

In particolare, con i suoi modelli EV, in arrivo dopo l’estate: Kia EV4 ed EV5, pronte ad aprile le porte a nuove soluzioni di mobilità, insieme al nuovissimo veicolo commerciale Kia PV5 Passenger, appartenente alla gamma PBV. Versatile ed estremamente funzionale, EV4 è un’auto dinamica, progettata per muoversi in città, ma anche per affrontare lunghi viaggi.

EV4 dà forme concrete ad una nuova tipologia di berlina e hatchback, ampliando il ventaglio di scelta in un mercato EV tradizionalmente costituito da crossover e SUV. Costruita sulla piattaforma globale modulare da 400 V (E-GMP), Kia EV4 si presenta con una scelta di configurazione di batteria standard da 58,3 kWh o long-range da 81,4 kWh. EV4 è equipaggiata con un motore da 150 kW montato anteriormente, che permettere di raggiungere i 100 km/h nell’accelerazione da fermo rispettivamente in 7,4 e 7,7 secondi, e una velocità massima di 170 km/h. Con un’autonomia massima di 590km, secondo il ciclo WLTP, nella versione hatchback con batteria da 81,4 kWh.

Kia EV5 porta l’innovazione elettrica nel segmento C-SUV. Progettata anch’essa sulla rivoluzionaria piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP), con tecnologia da 400 V, EV5 combina un design da SUV audace con spiccate doti di praticità per l’uso quotidiano e tecnologia all’avanguardia. Il design robusto ma raffinato, l’abitacolo spazioso e versatile e le funzionalità elettriche avanzate rendono evidente come EV5 sia stata progettata per soddisfare le esigenze di diversi stili di vita.

Con un pacco batteria da 81,4 kWh, EV5 dispone di un’autonomia completamente elettrica fino a 530 chilometri calcolati secondo il ciclo standard (WLTP), e una capacità di ricarica dal 10 all’80% in soli 30 minuti. Presente anche Kia EV3, il SUV compatto che sta ridefinendo la mobilità elettrica, che potrà essere ammirato e guidato con gli esperti di Kia. Non mancherà una vera e propria icona del brand: il Nuovo Kia Sportage, che si rinnova nel design, sia degli interni che degli esterni, e nei contenuti tecnologici.

La vettura arriverà a settembre sulle strade italiane, ma durante le tappe del Kia Roadshow ci sarà la possibiltà di toccarla con mano in esclusiva.

Il Kia Roadshow è partito il 21 Luglio presso il Lido Wave, Lido di Camaiore. Sarà possibile conoscere tutte le tappe del Kia Roadshow al seguente link: https://www.kia.com/it/tutto-su-kia/news-dal-mondo-kia/kia-roadshow-2025/. “Siamo felici che anche quest’anno arrivi il nostro Kia Roadshow in tutta Italia: un progetto ambizioso di ben 27 tappe. Un’occasione unica per far toccare con mano il nostro stato dell’arte in termini di elettrificazione, innovazione e soluzioni sostenibili. La nostra gamma elettrica e elettrificata si amplia sempre di più, con soluzioni di mobilità tecnologiche e adatte a molteplici esigenze” ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia.

– Foto ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS).