Arriva il nuovo SUV Peugeot 3008

Sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo autunno e commercializzato da gennaio 2021 il nuovo Suv Peugeot 3008 appena presentato. Già leader di mercato in Europa il 3008 è stato acquistato in Italia dal 2016 ad oggi da più di ottantamila clienti. I rinnovati esterni sono caratterizzati dal frontale ridisegnato, dai fari posteriori Full LED e da nuove colorazioni, Blu Celebes e Blu Vertigo. Nel paraurti sono state inserite prese d’aria laterali nero lucide. Anche i fari anteriori sono stati ridisegnati, oltre ad includere la tecnologia LED in tutti gli allestimenti sono ampliati dalle luci marcia diurne a forma di artiglio con punta cromata. I fari sono ricoperti da una copertura fumè trasparente ed uniti da una fascia nera lucida lungo tutto il portellone. La versione GT con Pack adotta il nuovo cerchio “San Francisco” in alluminio diamantato da 19″.

L’allestimento “Black Pack”, particolarmente aggressivo, attribuisce una colorazione scura alla griglia, ai monogrammi, alle finiture ed ai cerchi. Il capiente vano bagagli si apre con il semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Gli interni, completamente ridisegnati, presentano l’Head-Up Digital Display da 12,3″, un nuovo touch screen centrale da 10″ con schermo ad alta definizione dotato di sette tasti che gestiscono le funzioni di comfort ed elettriche, nelle versioni ibride plug-in. Il guidatore potrà sulla consolle centrale, nelle versioni a motore termico e cambio automatico selezionare tra tre modalità di guida: Normal, Sport ed Eco. Per le versioni plug-in con il selettore si potrà scegliere tra 100% elettrica, ibrida, sport e 4 ruote motrici. I nuovi rivestimenti delle sedute sono in pelle nappa rossa, negli allestimenti GT e GT Pack, in Alcantara, in nappa e in tessuto. I cellulari potranno essere ricaricati con tre prese USB o wireless (a richiesta). La tecnologia intelligente comprende tutti gli aiuti alla guida (ADAS) di secondo livello ed inoltre la Night Vision (unico SUV compatto sul mercato ad adottarlo) per il riconoscimento degli ostacoli di notte.

Assistenza attiva per il parcheggio in parallelo o in perpendicolare grazie a telecamere anteriori e posteriori a 360°, sistema di motricità avanzata con 4 modalità di fondo stradale (normal, neve, fango e sabbia), hill assist descent control, per gestire il veicolo nelle forti pendenze con scarsa aderenza. Sono disponibili due motorizzazioni ibride: la più efficiente e potente Hybrid4 300 e-EAT8, quattro ruote motrici, coniuga il motore PureTech da 200 Cv con due motori elettrici da 110 Cv e da 112 Cv. La versione a due ruote motrici Hybrid da 225 Cv combina un motore PureTech da 180 Cv con un motore elettrico da 110 Cv. Per stimolare i clienti all’acquisto dell’elettrico la Casa del Leone ha previsto nuovi simulatori e corsi digitali, contratti di servizio e assistenza stradale su misura e un documento che certifica lo stato di salute della batteria peraltro garantita per 8 anni o 160.000 Km. Il Nuovo SUV Peugeot 3008 verrà commercializzato anche con motori termici, con emissioni di CO2 estremamente contenute conformi all’ultima normativa europea Euro 6.

Il motore a benzina è disponibile nella versione a 3 cilindri turbo da 1,2 litri, con cambio manuale a sei rapporti o cambio automatico a 8 rapporti. Si può scegliere anche il motore 4 cilindri da 1,6 l con cambio automatico a 8 rapporti.

Anche per la versione Diesel sono previste due opzioni infatti il motore a 4 cilindri da 1,5 litri è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o con cambio automatico a 8 rapporti. Tre i livelli di allestimento previsti. Al vertice della gamma c’è il GT, con cerchi in lega da 18″ e finiture in Alcantara e il GT Pack con cerchi in lega da 19″, sistema hi-fi Focal e sedili elettrici con massaggio. Active e Allure gli altri allestimenti che possono essere integrati da un “Pack” per i clienti più esigenti.

