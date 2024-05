Arriva il portale di Terna per la pianificazione energetica

ROMA (ITALPRESS) – TE.R.R.A. è il portale digitale che Terna metterà a disposizione per una programmazione territoriale dell’energia efficiente e sostenibile per l’ambiente. È presentato stato nella cornice del rinnovato Centro Nazionale di Controllo di Terna, il fulcro del sistema elettrico italiano in cui si monitorano e controllano, in tempo reale, i flussi di energia che transitano nella rete di trasmissione nazionale e nelle interconnessioni con l’estero. Il portale digitale sarà online il prossimo 7 giugno. Il Portale TE.R.R.A nasce con l’obiettivo di favorire la massima trasparenza su dati e informazioni, nell’ottica degli obiettivi di de carbonizzazione.

