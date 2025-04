Arriva in edicola ItaliaRALLY

PALERMO (ITALPRESS) – Da martedì 15 aprile sarà in tutte le edicole nazionali il mensile ItaliaRALLY ed in contemporanea on line il sito www.italiarally.it. La nuova testata crossmediale si propone come indispensabile mezzo di consultazione e punto di riferimento per le migliaia di appassionati, piloti e navigatori.

Un’utile strumento di lavoro per tutti i professionisti del settore. Un progetto editoriale che racconta il panorama rallistico internazionale e nazionale andando oltre risultati, classifiche e commenti ma ampliando con approfondimenti, interviste, analisi tecniche e ampio corredo fotografico. Comprendendo tutte le gare per vetture moderne, storiche e classiche, raid e regolarità. Ampio spazio dedicato alla storia e alla cultura delle gare su strada, proponendosi come un vero e proprio moderno magbook.

ItaliaRALLY oltre che in versione cartacea (in vendita in edicola ma anche on line e attraverso Amazon) sarà disponibile anche in formato digitale arricchito con contenuti multimediali. Con una foliazione di partenza di 164 pagine (formato 21×29), al prezzo di copertina di 6 euro (4,50 la versione digitale). Firmata da Dario Pennica (Direttore Responsabile) e Andrea Nicoli (Condirettore) ItaliaRALLY si avvarrà anche delle collaborazioni di ex-piloti Miki Biasion (Campione Italiano, Europeo e due volte Campione del Mondo) e Alex Fiorio (Campione del Mondo Gruppo N), oltre che di un ampio team composto da esperti collaboratori e giovani cronisti che presidieranno soprattutto il sito ed i canali social.

Sarà pertanto anche una vera e propria palestra professionale per aiutare a crescere giovani leve del giornalismo. Il tutto illustrato dall’occhio artistico di abili fotografi che girano per il mondo delle corse.

“Vogliamo raccontare i rally con la passione e la competenza che merita. Non sarà solo una rivista, ma un vero e proprio hub di informazione e cultura rallistica – spiega Dario Pennica. Anche per questa ragione abbiamo affidato il volante della testata a Andrea Nicoli, collega che vanta una specifica ed invidiabile conoscenza, dentro e fuori le auto da corsa, avendo operato nel settore in diversi ambiti oltre che giornalistici, dove pure è uno dei maggiori esperti”.



ItaliaRALLY è edita da Stratos DMP con sede a Palermo, che già pubblica la rivista Sicilia Motori (43 anni di vita editoriale ed è terza per anzianità fra tutte le riviste nazionali di automotive) e libri dedicati al motorsport.

