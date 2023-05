Arriva in Europa la Dodge Challenger Black Ghost

TORINO (ITALPRESS) – Il tributo “Last Call” di Dodge ai modelli Charger e Challenger HEMI, che dal 2024 non saranno più prodotti nella versione attuale in linea con il percorso di elettrificazione intrapreso dal Marchio, continua anche in Europa. Per celebrare questi veicoli storici nei loro ultimi mesi di vita, il Marchio americano ha deciso di lanciare una versione rivisitata di sette modelli iconici per offrire agli appassionati l’opportunità unica di acquistare un prodotto assolutamente esclusivo. Cinque di questi saranno commercializzati anche in Europa. Il secondo modello della serie in edizione limitata a sbarcare in Europa è ka Dodge Challenger Black Ghost, che segue le orme della Dodge Challenger Shakedown, introdotta nel mercato europeo a marzo 2023. “La storia di Dodge è fatta di così tante muscle cars leggendarie, che è stato difficile selezionare i sette veicoli a cui rendere omaggio con la gamma Last Call, ma la Black Ghost è stata una scelta facile” dice Tim Kuniskis, Chief Executive Officer del Marchio Dodge.

Il secondo modello ad arrivare in Europa è la Dodge Challenger Black Ghost, che si ispira all’iconica Dodge Challenger RT SE (special edition) nera del 1970 di proprietà di Godfrey Qualls. Una muscle car che nel tempo è divenuta una leggenda, grazie alle corse clandestine disputate per le strade di Detroit. La Dodge Challenger Black Ghost 2023 faceva parte dei primi sei modelli della serie Last Call presentati nell’agosto 2022 durante la Dodge Speed Week presso l’M1 Concourse di Pontiac, Michigan. La Dodge Challenger Black Ghost edizione speciale 2023 rivisita in chiave moderna lo storico veicolo, con elementi neri e cromati, quali l’esclusiva grafica nera “gator skin” del tetto in vinile simile all’originale, a decorare una Challenger SRT® Hellcat Redeye Widebody potenziata fino a 807 CV. Il modello possiede l’anima ineffabile e al tempo stesso audace della Dodge Black Ghost originale, grazie a elementi come i cerchi Warp Speed da 20×11″ in carbonio satinato, il badge Black Ghost sul quadro strumenti, i ganci da cofano neri targati Mopar® e i freni a sei pistoncini neri. Inoltre presenta badge con la scritta Challenger sulla griglia, sui parafanghi e sullo spoiler e un badge SRT Midnight Metallic sulla griglia.

Completano il modello un vivace badge Dodge sulla plancia, il volante in Alcantara con logo SRT rosso, il tetto in camoscio Dynamica con cornici in vera fibra di carbonio e i sedili e le porte in Alcantara/pelle Laguna. Gli appassionati potranno godere di un veicolo Dodge realmente esclusivo: infatti ne saranno realizzati solo 300 esemplari, tutti Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody con livrea Pitch Black.

