Arriva in Europa la nuova Jeep Gladiator

Arriva in Europa il nuovo Gladiatoir che segna il ritorno del marchio Jeep nel segmento dei pick-up: è il modo migliore per celebrare l’80esimo anniversario del brand americano. Un pick-up versatile che condivide il DNA della Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all-terrain – merito del sistema di trazione Selec-Trac, assali Dana 44 di terza generazione e dotazioni specifiche per l’off-road – e la rinomata guida open-air: è l’unico della categoria con cui viaggiare nella massima libertà in ogni stagione grazie a diverse soluzioni tra parabrezza e copertura superiore. Funzionalità di riferimento nel segmento, grazie alla configurazione a doppia cabina con cassone in acciaio da 153 cm, con fermi integrati, rivestimenti e coperture per la massima flessibilità nel trasporto. Più potenza e performance con l’evoluzione del propulsore MultiJet V6 da 3,0 litri con 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia, omologato Euro 6D-Final. La tecnologia più sofisticata, in termini di infotainment e sicurezza, come dimostra la telecamera frontale per la guida sicura su strada e in fuoristrada, un’esclusiva all’interno del segmento in Europa. Impianto audio Alpine con subwoofer, cassa wireless portatile, ricaricabile in marcia e completamente impermeabile, sistema Uconnect con Apple CarPlay, Android Auto e touchscreen da 8,4″, telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica (di serie). In dotazione sistemi Blind-spot Monitoring e Rear Cross Path Detection, Forward Collision Warning Plus, Adaptive Cruise Control con funzione Stop (a richiesta).

Sempre connessa con Uconnect Box di serie che offre connettività di bordo avanzata, abilitando la suite degli Uconnect Services, utili per la sicurezza e il comfort, disponibili anche tramite l’app My Uconnect, con cui controllare il proprio veicolo sempre e ovunque.

Personalizzabile con gli esclusivi Jeep Authentic Accessories e Jeep Perfomance Parts sviluppati da Mopar per soddisfare diversi stili di vita, anche i più attivi.

Disponibile in Italia nell’allestimento Overland, nell’esclusiva Launch Edition, e da aprile nella serie speciale 80° Anniversario, la nuova Gladiator dà accesso ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione al cliente. Per il lancio della nuova Gladiator Leasys e FCA Bank propongono soluzioni finanziarie e di mobilità dedicate.

