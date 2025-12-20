Arriva in primavera la nuova Suzuki GSX-R1000R

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato il prezzo della nuova GSX-R1000R, la supersportiva presentata in anteprima mondiale ad agosto sul leggendario circuito di Suzuka in occasione della 8 Ore di Suzuka e mostrata per la prima volta in Europa lo scorso settembre al Bol d’Or, sul circuito di Le Castellet in Francia, durante una delle competizioni endurance più iconiche al mondo.

Simbolo della Casa di Hamamatsu che nel 2025 ha celebrato 40 anni di storia, sarà proposta al prezzo di 20.490 euro. La nuova GSX-R1000R riflette il DNA racing e l’esclusività di un modello sviluppato con il contributo diretto dell’esperienza di Suzuki nelle competizioni internazionali, dall’Endurance mondiale fino alle 8 Ore di Suzuka. Dotazione completa, senza compromessi resenta di serie alette aerodinamiche laterali in carbonio, derivate dall’esperienza racing e progettate per migliorare la stabilità e il feeling di guida alle alte velocità. Cover monoposto per un look ancora più sportivo. Prestazioni racing, tecnologia evoluta.

Il cuore pulsante della nuova GSX-R1000R è il motore quattro cilindri in linea da 999,8 cc., ulteriormente affinato per offrire prestazioni di alto livello. Le testate riprogettate, le nuove camere di combustione e il rapporto di compressione portato a 13,8:1 migliorano l’efficienza termica mantenendo la potenza tipica della GSX-R, assicurando un miglior rendimento. Il nuovo sistema di scarico in titanio compatto unisce efficienza e forte identità stilistica, contribuendo al contempo a soddisfare la normativa Euro 5+ sulle emissioni.

Sul fronte elettronico, la piattaforma Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) introduce controlli più evoluti e intuitivi: traction control a 10 livelli, launch control aggiornato, quickshifter bidirezionale per cambiate rapide senza utilizzo della leva della frizione e un sofisticato Motion Track Brake System che ottimizza la frenata anche in curva. A completare il pacchetto, una nuova IMU Bosch più leggera e precisa assicura un controllo dinamico senza precedenti.

Anche la ciclistica riceve importanti aggiornamenti: albero motore ridisegnato, con supporti maggiorati e basamento rivisto per sopportare carichi ancora più elevati, nuova catena di distribuzione, frizione SCAS (assistita e antisaltellamento) ottimizzata per una gestione ancora più fluida e meno affaticante. La nuova batteria al litio HY battEliiy P-series è più leggera, compatta, sicura e di lunga durata, mentre la centralina ABS Astemo di nuova generazione, più compatta e leggera, migliora l’integrazione con i sistemi elettronici.

La nuova GSX-R1000R viene presentata con un design celebrativo, impreziosito dalle tre livree 40th Anniversary, che rendono omaggio ai momenti più iconici della storia GSX-R e ne esaltano il legame indissolubile con il mondo delle competizioni: BLU 40th (colorazione storica della versione 750 del 1986), ROSSO 40th (livrea della moto campione del mondo nel 1993 con Kevin Schwantz), GIALLO 40th (colori della livrea del Team Alstare nel 2005).

Con un prezzo di 20.490 euro (IVA inclusa, Franco concessionario), la nuova Suzuki GSX-R1000R rappresenta una sintesi perfetta di tecnologia, prestazioni ed heritage, confermandosi come una delle supersportive di riferimento per chi cerca emozioni autentiche, sia su strada che in pista. La nuova GSX-R1000R sarà disponibile la prossima primavera presso la rete vendita Suzuki.

