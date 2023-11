Arriva in tv la seconda stagione di “Pinocchio and Friends”

Roma, 9 nov. (askanews) – Arriva in tv la seconda serie di “Pinocchio and Friends”, il più recente cartone animato creato da Igino Straffi e ispirato alla fiaba più amata di tutti i tempi, realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi. Dopo il successo della prima stagione, arriva la seconda serie, composta da 26 nuovi episodi, che andranno in onda su Rai Yoyo dal 20 novembre alle ore 19.10.

Per festeggiare questo nuovo inizio, in partneship con Generation Media, Rainbow ha organizzato per le famiglie un evento speciale in esclusiva nel circuito The Space Cinema, nel weekend che precede la partenza televisiva. Sabato 18 e domenica 19 novembre, infatti, ci sarà una Premiere dei nuovi episodi, che i bambini potranno vedere in anteprima, comodamente seduti in poltrona nelle sale di The Space! Laura Carusino (volto noto di Rai Yoyo) accompagnerà i piccoli fan alla scoperta di quattro nuovissimi episodi della seconda serie, oltre a tanti contenuti esclusivi. Inoltre, solo a Roma presso The Space Cinema Roma Moderno, sarà possibile partecipare al Meet and Greet con Pinocchio e Freeda e assistere alla sfilata sul red carpet degli amati protagonisti della serie.

Tra gag divertenti e messaggi educativi, le nuove avventure di Pinocchio and Friends continuano ad incoraggiare i bambini a seguire i loro sogni, con uno stile spensierato, storie avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nel mondo contemporaneo. Nel secondo capitolo i protagonisti trascineranno il pubblico in nuove avventure, tra colpi di scena e imprese eroiche per terra e per mare. Una delle imprese più eroiche per Pinocchio sarà quella di frequentare una scuola vera. Nuovi personaggi affiancheranno Pinocchio, la sua inseparabile amica Freeda e il Grillo Parlante, in nuove ambientazioni e con storie capaci di rivelare i tanti volti dell’animo umano sempre strappando un sorriso.