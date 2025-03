Arriva la nuova Aprilia RS 600, disponibile anche in versione Factory

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Nel mese di marzo arriva nei concessionari Aprilia una delle novità più attese dai motociclisti amanti della guida sportiva e dinamica, anche su strada: la nuova Aprilia RS 660 è finalmente disponibile al prezzo di 11.799 euro, franco concessionario.

La media sportiva italiana, che rappresenta già il riferimento della categoria, si evolve ulteriormente ricevendo numerose migliorie: la carenatura adotta nuove winglets aerodinamiche che aumentano la stabilità, mentre il pacchetto elettronico, già al top nella precedente versione, guadagna anche il launch control e una nuova raffinata strumentazione a colori. Grazie al peso di soli 183 kg in ordine di marcia e al motore bicilindrico cresciuto nella potenza, che raggiunge ora i 105 CV, migliora ancora il già eccellente rapporto peso/potenza. La nuova Aprilia RS 660 è proposta nelle due inedite colorazioni Venom Yellow e Blue Marlin.

Ma non è tutto: la nuova RS 660 è ora disponibile anche nell’allestimento Factory, un nome che contraddistingue le versioni più esclusive e pregiate delle sportive Aprilia, riconosciute dagli appassionati per la loro raffinatezza di origine racing, che si traduce in un’esperienza di guida unica in pista e in strada. Aprilia RS 660 Factory dispone di serie di evolute sospensioni Öhlins pluriregolabili e nuove grafiche dedicate, ed è proposta al prezzo di 13.999 euro, franco concessionario.

