ARRIVA LA NUOVA DISCOVERY

Arriva la nuova Land Rover Discovery cher combina un’eccezionale evoluzione del design con interni versatili e intelligenti e incarna lo spirito di avventura che ha caratterizzato i SUV premium per famiglia durante gli ultimi 30 anni. Con le versioni MHEV a 48 Volt, potenti ed efficienti, l’infotainment Pivi Pro, il comfort superiore, la grande praticità è il SUV premium versatile e definitivo per la famiglia. IPresenta nuovi fari e gruppi ottici posteriori LED, nuovi paraurti, Nuova R-Dynamic dal carattere deciso.

Negli interni migliorata la consolle centrale, mentre il comfort aumenta grazie alla seconda fila di sedili rivista. La nuova Discovery è più intelligente, veloce e connessa grazie al nuovo infotainment Pivi Pro con dual-SIM e touchscreen da 11,4″ provvede alle connessioni ed agli aggiornamenti SOTA. Sul fronte delle motorizzazioni, monta i sei cilindri in linea Ingenium diesel e benzina con tecnologia MHEV a 48 Volt, prestazionale ed efficiente. Per quanto riguarda i Diesel pè tra i primi SUV 7 posti al mondo con certificazione RDE2 e Euro 6d-Final per i diesel.

L’Intelligent All-Wheel Drive, poi, distribuisce automaticamente la coppia all’asse che meglio può utilizzarla. Migliorata anche la filtrazione dell’aria all’interno con la nuova ionizzazione dell’aria, e il sistema di filtraggio a livello PM2 controllano la qualità dell’aria in cabina eliminando particolati dannosi per un completo benessere. La nuova Discovery è una vera vettura del XXI secolo con l’Activity Key indossabile, i supporti per tablet Click and Go, e il dispositivo Intelligent Seat Fold. Di tutto rispetto la possibilità di traino, con 3.500 kg di capacità ed il sistema semiautonomo Advanced Tow Assist che elimina lo stress delle difficili manovre in retromarcia con rimorchio. La nuova Land Rover Discovery è già ordinabile con prezzi a partire da 63.500 Euro e i clienti possono configurarla sul sito: www.landrover.it.

