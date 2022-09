Arriva la nuova Moto Guzzi V100 Mandello

MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – La nuova Moto Guzzi V100 Mandello, la moto del futuro dell’aquila, arriva finalmente sul mercato e debutta con uno speciale prebooking in occasione delle GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi, in corso a Mandello del Lario per festeggiare i 100 anni del marchio lariano. Nelle giornate del 10 e 11 settembre sarà possibile prenotarsi per l’acquisto di uno dei primi esemplari di V100 Mandello esclusivamente presso lo storico stabilimento di via Parodi, proprio nel cuore della grande festa Moto Guzzi. A partire dal 12 settembre, lo speciale programma di prebooking continuerà online su motoguzzi.Com.

Prenotandosi è possibile scegliere tra le due versioni disponibili, che differiscono per grafiche e contenuti: Moto Guzzi V100 Mandello, dalla ricchissima dotazione di serie, e Moto Guzzi V100 Mandello S che raggiunge un livello di equipaggiamento e di tecnologia ancora più elevato. Moto Guzzi V100 Mandello è disponibile nelle colorazioni Bianco Polare e Rosso Magma, è offerta al prezzo di 15.499 Euro franco concessionario, IVA inclusa. Moto Guzzi V100 Mandello S, proposta nell’iconica variante cromatica Verde 2121 e nella sportiva Grigio Avanguardia, è in vendita a 17.999 Euro franco concessionario, IVA inclusa.

Moto Guzzi V100 Mandello apre un capitolo tutto nuovo nella storia Moto Guzzi; una moto che sfugge al conformismo della catalogazione in una categoria, unendo la brillantezza sui percorsi guidati alla vocazione al viaggio che è nell’anima di ogni Moto Guzzi.

E’ la Moto Guzzi che non c’è mai stata, caratterizzata da tecnologie di avanguardia, una porta aperta su futuro del marchio grazie alle innovative soluzioni tecniche e aerodinamiche adottate. V100 Mandello è innovativa a partire dal design che, come sempre, parte dalla valorizzazione del bicilindrico, unico e inimitabile. Linee che non hanno nulla di nostalgico ma reinterpretano in chiave moderna i capisaldi tipici del linguaggio stilistico Moto Guzzi. Una svolta nella storia del marchio, portando all’esordio molte importanti innovazioni tecnologiche: la prima motocicletta con aerodinamica adattiva, la prima Moto Guzzi dotata di piattaforma inerziale a sei assi, cornering ABS, sospensioni semiattive e quick shift, solo per citare le più importanti.

V100 Mandello è anche la prima Moto Guzzi spinta dal nuovo propulsore “compact block”, dalle raffinate caratteristiche tecniche. La tradizione è rispettata dall’architettura a V trasversale di 90° del bicilindrico, che garantisce quel modo unico di erogare la coppia e quel sound inimitabile Moto Guzzi, ma il progetto è totalmente nuovo e vanta prestazioni decisamente brillanti: la potenza è di 115 CV e la coppia è di 105 Nm, con l’82% disponibile già da 3.500 giri/min.

