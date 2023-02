Arriva negli store la collezione Ducati 2023

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Presentata al Salone Internazionale di Eicma, la nuova collezione abbigliamento Ducati 2023 è adesso disponibile presso la rete di concessionarie e online. I prodotti sono pensati per tutti gli appassionati motociclisti che vogliono vivere la propria passione con stile e unicità, senza rinunciare a sicurezza e comfort. Le proposte della linea di abbigliamento 2023 sono pensate e progettate per rendere ancora più piacevole l’esperienza in sella alle Rosse di Borgo Panigale. La gamma 2023 Ducati – presentata durante la Ducati World Prèmiere 2023 – è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti, da chi preferisce la guida adrenalinica in pista in sella alla Panigale V4 R a chi trova nella Multistrada V4 Rally la compagna di viaggio ideale per viaggi anche di lunga percorrenza da soli o in coppia.

L’ampia scelta dei capi è data dalle linee di abbigliamento Racing, Sport, Touring, Urban e Sportswear, tutte caratterizzate da materiali di alta qualità, attenzione alla performance e cura dei dettagli. La gamma di abbigliamento Ducati 2023 vede un design esclusivo e raffinato, frutto della collaborazione tra Aldo Drudi e il Centro Stile Ducati unirsi al know-how dei leader di settore, coinvolti nella progettazione tecnica. Una prima novità di quest’anno è sicuramente la presenza di un unico tema grafico all’interno della linea Ducati Corse . Un richiamo alle tre gradazioni di rosso presenti sulla livrea della MotoGP che conferisce uniformità all’intera collezione, da sempre ideale per chi è in cerca di uno stile energico e dinamico, direttamente dalle piste.

Protagonista della linea Sport è invece la giacca Fighter C2. L’equilibrio tra morbida pelle bovina e tessuto tecnico elasticizzato conferisce comodità e leggerezza a questo capo firmato Dainese in esclusiva per Ducati, pensato per la guida sportiva ma ottimo anche in contesti più urbani. Per i grandi viaggiatori che guidano le moto in ogni condizione climatica, la collezione Touring ha rinnovato il completo Strada C5 , ora arricchito da nuove soluzioni modulabili, come la possibilità di diventare caldo o ventilato per meglio adattarsi alle temperature esterne. Disponibile sia in fitting maschile che femminile, il completo Strada C5 richiama i colori della nuova Multistrada V4 Rally, per una perfetta integrazione tra moto e motociclista.

A tutti coloro che vogliono vivere la propria passione per la Casa di Borgo Panigale non solo sulle due ruote ma anche nella vita di tutti i giorni è infine dedicata la linea Sportswear , una collezione di abbigliamento e accessori a marchio Ducati e Ducati Corse senza tempo e adatta a ogni occasione. Inoltre, per chi non vede l’ora di tifare le Rosse di Borgo Panigale nella stagione sportiva 2023 che sta per cominciare, è ancora possibile completare il look da vero Ducatista con gli ultimi esemplari delle t-shirt celebrative dedicate alle vittorie di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista nei campionati mondiali MotoGP e WorldSBK, per un anno magico da rivivere, indossare e portare sempre con sè. Le novità dell’Apparel Ducati sono disponibili presso la rete concessionarie autorizzate e sul sito Shop.Ducati.Com.

foto: ufficio stampa Ducati

