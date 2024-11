Arriva nelle concessionarie il nuovo Nissan Interstar

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Interstar, il più grande della gamma di veicoli commerciali Nissan, arriva sulle strade e nelle concessionarie italiane. Caratterizzato da un design imponente ed elegante, ha una capacità di carico ai vertici della categoria e un’ampia gamma di personalizzazioni nelle versioni Van e Chassis Cab allestibile, in grado di soddisfare le varie esigenze dei clienti. Inoltre, le versioni con motore elettrico sono i compagni di lavoro ideali per chi opera in contesti urbani e deve rispettare le norme in tema di inquinamento e qualità dell’aria.

Rappresenta una pietra miliare verso la completa elettrificazione dalla gamma LCV che si completerà entro il 2027. E’ disponibile con batteria da 87kWh che garantisce un’autonomia massima di 460 chilometri. Con la ricarica veloce in corrente continua da 130kW è possibile accumulare 252 km di percorrenza in soli 30 minuti. Il mezzo è disponibile, inoltre, con batteria da 40kWh, che offre un’autonomia di circa 200 km. Con la ricarica in corrente alternata (caricatore da 11kW per la batteria da 40kWh e da 22kW per la batteria da 87kWh) si raggiunge il 100% di carica della batteria in circa 4 ore. Può essere equipaggiato anche con motore diesel nelle versioni da 105, 130, 150 e 170 CV di potenza, in abbinamento a un cambio manuale a 6 marce o al nuovo cambio automatico a 9 marce. Un motore caratterizzato da bassi consumi fino a 7,4 litri/100 km, ridotti di ben 1,5 litri/100 km rispetto alla versione precedente. Attraverso la porta laterale larga 131,2 cm si accede all’ampio vano di carico che va dai 10,8 metri cubi della versione L2H2 a un massimo di 14,8 m3 della versione L3H3; vano la cui lunghezza è aumentata rispetto alla versione precedente e ora arriva fino a 385,5 cm a secondo del passo.

Nella versione più venduta da 35 quintali, Nuovo Interstar EV ha un carico utile che va dai 1.394 kg del Van ai 1.450 kg dello chassis. Nell’analoga versione diesel, il carico utile va dai 1.447 kg del Van ai 1.704 kg dello chassis. Il nuovo Interstar è disponibile con diversi allestimenti di serie, come il cassone aperto fisso o ribaltabile o il cassone chiuso, in diverse dimensioni, altezze e capacità di carico utile, nelle versioni diesel da 33 e 35 quintali e 100% elettrico da 35 e 40 quintali, in grado di soddisfare ogni possibile esigenza dei clienti.

L’abitacolo è stato completamente ridisegnato per migliorarne lo spazio, il comfort e le praticità. Migliorata anche la manovrabilità e un’aerodinamica ai vertici della categoria, con una riduzione del 20% della resistenza. Tutte le versioni del nuovo Nissan Interstar sono dotate di un’ampia gamma di dispositivi di sicurezza, tra cui la frenata di emergenza, il sistema di mantenimento della corsia, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di stanchezza del guidatore e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Anche il Trailer Sway Assist, che assiste il guidatore in caso di uso di rimorchio, è parte della dotazione tecnologica. Il veicolo è dotato di un innovativo sistema che garantisce la potenza di frenata ottimale indipendentemente dal peso del veicolo. La gamma del nuovo Nissan Interstar è disponibile presso la rete di concessionarie con prezzi a partire da 35.200 euro per le versioni diesel Van e da 48.800 euro per le versioni EV Van (prezzi Iva e messa su Strada escluse).

