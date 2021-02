Arriva Skillsland, Leone Group lancia la prima App che coniuga formazione continua, informazione e business

Ogni anno in Italia vengono pubblicati oltre 70 mila libri; ogni minuto su Facebook vengono proposti 50 mila post e su YouTube vengono caricati oltre 278 mila video. Dieci nuovi siti al secondo vengono, invece, creati su internet senza contare le notizie false o pilotate che vengono prodotte ogni giorno. Serve, insomma, molto tempo per formarsi e informarsi in un momento in cui, tra l’altro, il livello di attenzione è diminuito in maniera indirettamente proporzionale alla velocità di agire in modo efficace.

“Con i nostri percorsi abbiamo rivoluzionato il modo di fare formazione, abbiamo fatto raggiungere i propri desideri a migliaia di persone. Le abbiamo ispirate e aiutate a scoprire il potenziale di ciascuna rendendole migliori. Molte hanno aperto una propria azienda. Altre hanno incrementato i loro guadagni. Tante altre semplicemente sono felici e hanno trovato il loro scopo, la loro scintilla. Ma con SkillsLand abbiamo la possibilità di scrivere la storia della formazione italiana”: ad affermarlo è il patron del gruppo, Leonardo Leone, ha aperto la conferenza di presentazione del nuovo e innovativo progetto, in diretta social domenica 7 febbraio.

SkillsLand è l’esclusiva applicazione che permette di avere sempre a portata di mano i percorsi di Leonardo Leone e del suo team di professionisti: Coaching, imprenditoria, community, migliaia di contenuti costantemente aggiornati per ottimizzare tempo prezioso, aumentare le opportunità di business e migliorare la qualità della vita.

“L’app è sviluppata – spiega Armando Perrone, general manager di Evoluzione Personale – tenendo conto di due concetti fondamentali, ma per niente scontati: semplicità e praticità, perché non tutti sono avvezzi alla tecnologia”

Una particolare tecnica di sviluppo modulare e all’avanguardia rende l’app multipiattaforma, e quindi compatibile con molteplici dispositivi digitali, permettendo al team di sviluppo un aggiornamento costante e veloce in modo da offrire sempre la migliore esperienza utente.

La sua user interface è dinamica e si ispira, nel design, alle migliori applicazioni al mondo quali Facebook, Instagram ed Amazon.

Il linguaggio di programmazione è lo stesso utilizzato dalla Apple per le sue applicazioni al fine di garantire il massimo della fruibilità. I server sono basati su architetture ibride serverless, per assicurare massima velocità a tutela della privacy, proprio come Amazon. Inoltre, SkillsLand ha superato con successo gli standard degli audit di sicurezza 2021.

Le caratteristiche più importanti di Skillsland

• Selezione di audiolibri più letti nel mondo: Insieme ai grandi classici della formazione personale, qui trovano spazio anche categorie dedicate al mondo del management, del marketing, della vendita e, presto, anche di psicologia e benessere spirituale. Per ottimizzare il tempo di lettura, pur mantenendo lo stesso risultato di apprendimento, l’audiolibro propone solo le informazioni salienti riducendo l’impiego della concentrazione ad una sola ora anziché dieci ore come stimato per lettura di un testo intero. Inoltre, è possibile personalizzare la velocità di ascolto, così come sono presenti le funzioni Segnalibro, Ascolta a schermo spento (per poter ascoltare mentre si svolgono altre attività); Continua a guardare (per tornare nell’esatto punto dove ci si era fermati).

• Sezione di video lezioni su business, psicologia, problem solving e comunicazione.

Inoltre, qui è possibile avere a portata di mano, nel proprio smartphone o tablet la formazione di Leonardo Leone: Coloro che hanno acquistato già i percorsi troveranno tutti i loro acquisti all’interno dell’app:

• 4T – To The Top Together, tutto ciò che serve per ridurre gli errori e puntare dritto alla meta!

Il programma di formazione personale targato Leonardo Leone con audiolibri, pdf formativi, videolezioni, pillole dello psicologo e tips motivazionali.

• BUSINESS SELVAGGIO, il corso intensivo più innovativo d’Italia per chi vuole fare del business la propria vita.

Marketing, gestione d’impresa, tecniche di vendita, tutto quello che serve per monetizzare qualsiasi cosa…anche l’aria!

• GESTIONE DELLE FINANZE, prima di fare soldi bisogna sapere come gestirli.

Cash Flow, opzioni di risparmio, rapporti con le banche, tutto quello che c’è da sapere per far crescere i propri risparmi e i profitti, in un programma formativo con le tecniche finanziarie semplici ed efficaci.

• IO CREO IL MIO DESTINO

Video contenuti, aftermovie, backstage, testimonianze, community, lezioni esclusive di Leonardo, ora saranno anche su tablet o smartphone.

• DA DIPENDENTE A IMPRENDITORE

Tutti i segreti di 20 anni di esperienza imprenditoriale in un video-corso esclusivo e senza precedenti per far partire il proprio business indipendente dalla A alla Z.

Leonardo Leone Group

L’elemento caratterizzante del gruppo è il benessere, con l’unico obiettivo di far stare bene le persone. Non a caso, Leonardo Leone, patron del gruppo, ha avviato la sua prima attività imprenditoriale nel settore dell’estetica. I Centri Solero, oggi distribuiti a macchia d’olio su tutto il territorio capitolino, sono diventati una “certezza” nel panorama romano. La risposta ad una necessità che poteva sembrare effimera, ha fatto sì che il giovane e intraprendente Leonardo focalizzasse il suo interesse su un bisogno in realtà fondamentale per il benessere delle persone: Mangiare bene, ma in compagnia e a prezzi sostenibili. Parte da qui l’avventura dei Ristoranti Mamamì che diventano in poco tempo un punto di riferimento per centinaia di clienti ogni giorno. Con i suoi successi imprenditoriali, Leonardo Leone diventa intanto da esempio e di ispirazione per tanti imprenditori o aspiranti tali. Così decide di metterci anche la faccia e di raccontare di sé a migliaia di persone insegnando loro le tecniche e l’atteggiamento da assumere per avere successo, non solo dal punto di vista finanziario. Per questo motivo nasce Evoluzione Personale, azienda di formazione che si occupa di percorsi di crescita, marketing, comunicazione e molto altro. Durante la formazione si notano i talenti e proprio grazie a questi nasce Remark, agenzia di marketing e comunicazione che cura progetti di brand nazionali e internazionali, dà voce alle piccole realtà locali e cura l’immagine pubblica di colossi multinazionali. Ma non finisce qui: La Leone Investimenti, si occupa di investimenti immobiliari e, insieme a Leone Re (catena di agenzie immobiliari) consente di comprare o vendere casa in sicurezza e velocità. Nel 2020, in concerto con Nino Galloni e Vito Vavalli, economisti italiani di spicco, ha lanciato Cnc: Cassa nazionale complementare, una moneta complementare inserita in un sistema a credito, non a debito, che consente di aumentare il potere d’acquisto dei consumatori del 30%.

La Leone Group, oggi, conta più di 400 dipendenti, su tutto il territorio nazionale, con il 60% di quote rosa. La componente fondamentale per lavorare in LLG è avere ottime idee. Al motto “l’imprenditore è colui che dà valore in anticipo”, il vero grande talento di Leonardo consiste nell’individuare altri talenti e sostenerli, così da portare valore al mercato prima ancora di riceverne.