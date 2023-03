Arrivano gli Asi Salerno Awards: premi alle aziende che puntano su sostenibilità e innovazione

Stimolare la cultura della sostenibilità premiando le buone pratiche delle aziende, in un momento storico nazionale ed internazionale particolarmente sensibile su questi temi: questo l’obiettivo di “Asi Salerno Awards”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Asi Salerno che sarà presentata alla stampa giovedì 23 marzo, alle ore 9,30, presso la Sala Convegni del Consorzio (viale G. Verdi, 23/C – Parco Arbostella, Salerno).

La conferenza stampa si aprirà con l’intervento di Antonio Visconti, Presidente Consorzio Asi Salerno. A seguire, interverranno per i saluti istituzionali: Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Giuseppe Gallo, Vice Presidente della Camera della Commercio di Salerno, Antonio Ferraioli, Presidente Confindustria Salerno, Mariateresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Illustreranno il progetto Salvatore Farace, Responsabile Scientifico ASI Salerno Awards, e Giorgio Scala, Presidente Fondazione Saccone.

In chiusura gli interventi dei referenti delle BCC partner dell’iniziativa, Antonio Marino, Direttore Generale BCC Aquara, Lucio Alfieri, Presidente BCC Buccino Comuni Cilentani, Camillo Catarozzo, Presidente Banca Campania Centro, Cono Federico, Vice Direttore Generale Banca Monte Pruno.

Al termine della conferenza stampa, sarà aperta la call alle aziende del territorio di riferimento del Consorzio ASI Salerno. L’iniziativa è patrocinata da Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio Salerno, Legambiente, e realizzata in collaborazione con BCC Aquara, BCC Buccino Comuni Cilentani, Banca Campania Centro, Banca Monte Pruno. Partner tecnico la Fondazione Saccone. Partner strategici Gruppo Stratego, Collectibus e Bluefoundation.