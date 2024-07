Arrivano i saldi e il Maximall Pontecagnano si traforma in una giungla: sconti e concorsi a premi per i clienti

Il Centro Commerciale Maximall Pontecagnano, importante polo commerciale e di intrattenimento della regione salernitana, annuncia l’inizio dei saldi con eventi di spicco e partecipazione di figure popolari a darne risonanza. Distribuito su una superficie di circa 60.000 mq coperti con circa 2.000 posti auto su più livelli, il Maximall presenta brand prestigiosi del panorama nazionale e internazionale oltre a servizi esclusivi che comprendono anche esercizi di food and drink dislocati per tutta l’area del centro. I visitatori del Maximall saranno accolti, fino al 25 agosto, in un contesto eccezionale in cui troveranno allestite scenografie a tema Giungla con con 8 corner dislocati lungo il percorso del centro dove saranno riproposti setting scenografici di grande impatto visivo con vari esemplari di animali del regno della giungla e di alberi e piante in tema. Scenario ideale per scattare foto e selfie per i social. “Vivi una giungla di saldi al Maximall” è il claim affidato alla campagna marketing di quello che è uno dei momenti clou per il centro commerciale che annuncia appunto l’inizio dei saldi con imperdibili sconti sui migliori marchi selezionati per tutta la famiglia. Un evento eccezionale abbinato ad un’altra attesissima iniziativa, “Una giungla di premi al Maximall”. Fino al 25 agosto chi è in possesso di Maximall o Virtual Card può partecipare al concorso estivo con la possibilità di vincere premi esclusivi. Ecco gli step necessari per poter partecipare: fare shopping e consegnare il proprio scontrino del valore di minimo 20 euro all’Infopoint, ritirare le cartoline di gioco, avvicinarsi al totem e scoprire se si è vinto! Chi è in possesso della Virtual Card ha a disposizione il doppio delle giocate. Qui tutte le info per partecipare. Lunedì 8 luglio, per vivere un momento di saldi & gioco , erano presenti al centro Maximall personaggi noti quali Veronica Maya, Raffaela Giudice e Dalila De Masi.