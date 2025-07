Arrivano in Italia la nuova KIA EV6 e la nuova EV6 GT

MILANO (ITALPRESS) – Kia lancia sul mercato italiano la nuova EV6, versione aggiornata e migliorata del primo modello elettrico basato sulla rivoluzionaria piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) del brand. EV6, rivista sotto molteplici aspetti, presenta ora un design esterno rinnovato con un’estetica accattivante e dinamica, prestazioni della batteria migliorate e maggiori funzionalità.

Una nuova batteria di quarta generazione da 84 kWh (8,5% più grande rispetto a quella della generazione precedente), offre un’autonomia con un’unica carica fino a 582 km, secondo lo standard WLTP. Kia ha ulteriormente arricchito EV6 con una serie di funzionalità pensate per il cliente, tra le quali miglioramenti al sistema di infotainment e aggiornamenti software Over-the-air (OTA). La nuova EV6 offre anche funzionalità avanzate come il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) e la tecnologia Kia HOD (Hands on Detection) per colmare il divario tra veicolo e conducente. I sensori intelligenti riconoscono la presa sul volante in modo da determinare se il guidatore è appoggiato con le mani sul volante senza doverlo muovere, garantendo un’esperienza di guida più confortevole e sicura. Dal lancio, avvenuto nell’agosto 2021 EV6, grazie al suo design moderno e alla tecnologia avanzata, è costantemente cresciuta in popolarità raggiungendo oltre 210.000 unità vendute in tutto il mondo. EV6, in particolare, ha segnato la storia per essere stata la prima auto coreana a vincere il titolo di European Car of the Year nel 2022.

Abbracciando il concetto di “‘Modern Contrast’”, la nuova EV6 si propone con il nuovo family feeling di Kia. Il frontale ora incorpora le eleganti luci diurne (DRL) con l’innovativa illuminazione Star Map di Kia, che conferisce un look futuristico e sportivo. L’estetica complessiva è ulteriormente esaltata da una linea armonica che collega perfettamente il cofano alla sezione inferiore del veicolo, nonchè dall’accattivante design del paraurti a forma di ala, che aggiunge un ulteriore elemento di dinamismo. Alla vista laterale si riflette ulteriormente il concetto di “Modern Contrast”, con un nuovo design dei cerchi che conferisce una personalità sofisticata. I gruppi ottici posteriori impreziositi anch’essi dalla tecnologia di illuminazione Star Map, amplificano visivamente la sensazione di larghezza e l’aspetto futuristico di EV6. Per creare un senso di unità e dinamismo, il design a forma di ala, presente sul paraurti anteriore, si riflette nella parte inferiore del paraurti posteriore. Nella versione EV6 GT-line è esaltato il design sportivo grazie al carattere marcato di paraurti anteriore e posteriore, alla barra luminosa centrale a LED aggiuntiva e ad esclusivi cerchi da 20 pollici.

La nuova EV6 offre un’ampia scelta di colori per gli esterni, declinata in otto tinte con l’introduzione della straordinaria finitura Ivory Matte Silver e altre opzioni come Snow White Pearl, Interstellar Gray, Aurora Black Pearl, Glacier, Wolf Gray, Yacht Blue e Runway Red. La versione EV6 GT-line, invece, è disponibile in cinque colorazioni per gli esterni, tra cui le nuove finiture opache Wolf Gray e Yacht Blue, insieme a Snow White Pearl, Aurora Black Pearl e Runway Red.

Gli interni della nuova EV6 sono stati aggiornati con eleganti elementi di design garantiscono un’atmosfera moderna e premium. Il display panoramico curvo abbina un design sofisticato con un’impostazione votata allo spazio e all’organizzazione. La nuova illuminazione dell’abitacolo enfatizza lo sviluppo orizzontale degli interni, con un effetto visivo di grande impatto. EV6 si propone ora con un nuovo volante e un crash pad aggiornato con un nuovo ed elegante pattern, al fine di esaltarne il carattere sportivo.

Nella consolle centrale è stato integrato un sistema di riconoscimento delle impronte digitali (Premium pack), per consentire agli utenti di avviare l’auto senza smart key o chiave digitale, caricare il proprio profilo di guida e completare l’autenticazione per l’accesso ad altri servizi all’insegna della massima praticità. Il pad di ricarica wireless della nuova EV6 è ora in grado di ricaricare a 15 W e presenta un vano migliorato per smartphone. La versione GT-line presenta una combinazione di colori dedicata, Black & Off-White, che imprime un ulteriore tocco di sportività. EV6 viene ora proposta con una nuova batteria di quarta generazione. Grazie alla maggiore densità energetica, la capacità è aumentata su tutte le versioni: da 58 kWh a 63 kWh per la versione Standard Range e da 77,4 kWh a 84 kWh per la versione Long Range. Questo si traduce in un’autonomia maggiore, che consente di percorrere con una singola carica fino a 582 km (WLTP).

Grazie all’innovativa tecnologia da 800 V e a una capacità di ricarica massima di 258 kW (+8% rispetto alla precedente EV6 da 239 kW), la nuova batteria da 84 kWh può essere ricaricata dal 10 all’80% in 18 minuti, consentendo di guadagnare fino a 343 km in soli 15 minuti. A parità di tempo di ricarica, la batteria più capiente offre un’autonomia maggiore rispetto al modello precedente, aumentandone la praticità d’uso. La nuova batteria garantisce un’efficienza superiore grazie a una migliore gestione termica durante la ricarica, resa possibile dalla maggiore conduttività delle celle. Si può scegliere tra la trazione posteriore (RWD), ad un solo motore per un massimo di 168 kW (229 CV) e 350 Nm di coppia, e la trazione integrale (AWD), con due motori, per un massimo di 239,3 kW (325 CV) di potenza e 605 Nm di coppia, per un’esperienza di guida superiore e un comfort migliorato.

La nuova EV6 porta un miglioramento delle sospensioni grazie all’intervento sugli ammortizzatori adattivi, pensati per offrire maggiore stabilità anche su superfici irregolari e garantire un comfort di guida superiore. Kia ha inoltre lavorato per ridurre la rumorosità del motore, migliorando l’isolamento acustico del propulsore posteriore: un intervento che esalta non solo la qualità della guida, ma anche l’eleganza complessiva del veicolo. Kia ha incrementato la competitività della nuova EV6 introducendo funzionalità avanzate di infotainment basate sulla Software Defined Vehicle (SDV) architecture del brand. Queste funzionalità sono finalizzate a migliorare la connettività tra veicolo e utente.

La nuova EV6 è dotata del sistema di infotainment di nuova generazione Kia e del Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), per un’esperienza di mobilità più comoda e funzionale. Gli aggiornamenti software OTA con upgrade estesi garantiscono che i sistemi digitali vengano sempre aggiornati con le ultime versioni disponibili. La nuova EV6 offre inoltre la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, la chiave digitale Kia Digital Key 2.0 e un sistema di autenticazione tramite impronta digitale.

Kia ha integrato diverse funzionalità di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) ad ausilio del conducente e per garantire la sicurezza in ogni viaggio, compresi il sistema Hands-on Detection (HoD) al volante, il Lane Following Assist 2 (LFA 2), il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) e il Parking Collision-avoidance Assist anteriore, laterale e posteriore (PCA-F/S/R). La nuova EV6, sempre in tema di sicurezza, presenta montanti B più robusti e spessi per una maggiore resistenza agli urti della carrozzeria ed è dotata di un sistema completo a 7 airbag, che comprende un airbag centrale anteriore, per la massima sicurezza di conducente e passeggeri. Numerose funzionalità aggiuntive finalizzate ad aumentare il comfort del conducente, come il volante regolabile elettricamente (inclinazione e profondità), l’Head-Up Display (HUD) da 12 pollici e la telecamera nell’abitacolo sono state introdotte a completamento del quadro generale di massima praticità e funzionalità della nuova EV6.

– foto: ufficio stampa KIA Italia –

(ITALPRESS).