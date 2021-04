Arrivano le Alpine A110 Trackside

ROMA (ITALPRESS) – Alpine presenta le A110 Trackside, che esordiranno al Gp dell’Emilia Romagna a Imola questo weekend.

Le Alpine A110 Trackside saranno utilizzate da Fernando Alonso ed Esteban Ocon per gli spostamenti quotidiani nei gran premi europei. Dal cofano al posteriore dell’auto passando per il tetto, proprio come per le A521, le Alpine A110 Trackside portano in gara i colori storici di Alpine: il blu, il bianco e il rosso, che rispecchiano l’eredità di Alpine nel mondo delle corse automobilistiche, ma anche i colori delle bandiere francese e britannica. Le A110 Trackside sono basate sull’A110S, la versione più potente dell’A110. Con una potenza di 292 cv e un peso di 1.114 kg, vantano un rapporto peso/ potenza, pari a 262 cv/ tonnellata (3,8 kg/cv). “Quando è stata presentata l’A521, abbiamo provato una grande gioia nel vedere il nome di Alpine su una Formula 1. Oggi, proviamo esattamente la stessa sensazione nel vedere il nome di Alpine F1 Team sulla A110”, ha dichiarato Laurent Rossi, direttore generale di Alpine.

