Arrivano le Mazda3 e CX-30 Weeks

ROMA (ITALPRESS) – Arrivano le “Mazda3 e Mazda CX-30 Weeks”, che si svolgeranno dall’8 al 24 novembre in tutte le concessionarie della rete italiana Mazda. Durante le due settimane “Mazda3 e CX-30 Weeks”, tutti gli appassionati e i potenziali clienti avranno l’opportunità di provare su strada i modelli MY2025 e il nuovo motore e-Skyactiv G da 140 CV Euro6. Questa motorizzazione è dotata di caratteristiche avanzate come la maggiore cilindrata che segue l’approccio “right-sizing” di Mazda, una nuova architettura che fornisce una coppia ricca a bassi e medi regimi per una guida quotidiana più confortevole e una notevole brillantezza agli alti regimi; un elevato rapporto di compressione di 13:1, lo scarico 4:2:1 e una lubrificazione sofisticata che riduce gli attriti, oltre al sistema di disattivazione dei cilindri e al sistema di elettrificazione Mazda M Hybrid, che contribuiscono a migliorare il comfort di guida e le prestazioni. Per chi acquisterà uno dei due modelli durante le “Mazda3 e CX-30 Weeks”, sarà disponibile la formula finanziaria Mazda Advantage, con un minitasso promozionale del 2,99% e un vantaggio fino a 2.550 euro per la Mazda3, e fino a 2.650 euro per la CX-30. Inoltre, un’offerta speciale è riservata anche ai già clienti Mazda: in caso di acquisto della Mazda3 e della CX-30, questi potranno beneficiare di un extra bonus di 1.000 euro e del minitasso al 2,99%, con validità estesa fino al 31 dicembre. Infine, è possibile prenotare un appuntamento per il test drive direttamente online dalla piattaforma “Drive Mazda”.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Mazda-