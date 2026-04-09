Arrivano nelle concessionarie le versioni 2026 di Mazda CX-60 e CX-80

ROMA (ITALPRESS) – Sono già disponibili nelle concessionarie le nuove Mazda CX-60 e Mazda CX-80 Model Year 2026, protagoniste di un importante aggiornamento che punta a migliorare prestazioni, sicurezza e qualità della vita a bordo. I due SUV della casa giapponese Mazda si confermano così ai vertici dei rispettivi segmenti, nel segno della filosofia del “Joy of Driving”.



Le novità riguardano soprattutto affinamenti tecnici: nuove sospensioni, con ammortizzatori e molle rivisti, migliorano l’equilibrio tra dinamica e comfort, mentre i vetri anteriori stratificati aumentano l’insonorizzazione riducendo rumori aerodinamici e di rotolamento. Interventi che si inseriscono nel principio del miglioramento continuo, con una risposta dello sterzo più precisa e una guida ancora più coinvolgente.

Sul fronte motori, le versioni diesel sono ora conformi agli standard Euro 6e-bis e compatibili con il carburante rinnovabile HVO 100, contribuendo alla riduzione delle emissioni senza sacrificare le prestazioni. Ampio anche il pacchetto di sicurezza: debutta su tutta la gamma il sistema Driver Emergency Assist, in grado di intervenire automaticamente in caso di malore del conducente.

Gli interni si arricchiscono con nuove finiture di pregio, tra cui pelle nappa e dettagli effetto suede, mentre l’integrazione di Amazon Alexa consente una gestione intuitiva delle funzioni di bordo. Completano l’offerta nuove tecnologie di assistenza alla guida e un sistema di navigazione aggiornato, con servizi evoluti e aggiornamenti gratuiti nel tempo.

Con questi aggiornamenti, Mazda rafforza ulteriormente la propria proposta nel segmento dei SUV premium, puntando su qualità, innovazione e cura artigianale dei dettagli.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

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