Arrivarono al grido di “Onestà!”, poi cominciarono ad assumere familiari, amici e amanti come facevano tutti

È nella natura dell’uomo – e anche della donna – approfittare delle opportunità. Ma almeno gli altri si giustificavano: “Tanto, rubano tutti”. In effetti, abbiamo una particolare versatilità per la corruzione. Non si condanna più chi delinque, ma chi millanta di essere onesto. La massima espressione di onestà l’ha manifestata nei giorni scorsi la sindaca di Roma. Per blindare le alte cariche dello zoo in scadenza e favorire i suoi fedelissimi, emetteva un bando il 13 agosto, quando la città era addormentata nella vacanza, con scadenza il 1° settembre. Ed è in campagna elettorale.



Nel Medioevo erano le famiglie a sacrificare uno dei figli a chiedere l’elemosina

Gli spezzavano le braccia o le gambe. Qualcuno veniva addirittura accecato. Mille anni dopo questa pratica riprovevole è scomparsa, tranne in Italia. I CC di Caserta hanno scoperto che un bimbo con le ossa fracassate non era stato investito, come giurava da un’auto dalla cui assicurazione i genitori pretendevano il risarcimento. È un nuovo Medioevo. Ma nessuno finisce in galera per il delitto raccapricciante. Se la caveranno con una ramanzina. Tanto, il figlio è loro e possono farne ciò che vogliono. Un paese che produce certi cittadini (complici le leggi troppo miti) non ha futuro. Questa non è criminalità. È molto peggio.

I migliori sono il bersaglio preferito dei mediocri. Chi vuole sfiduciare Draghi e chi il Papa che non si può sfiduciare

Perché scelto dallo Spirito Santo. Allora c’è chi spera che salga in Cielo prima possibile ed esulta al primo malessere. Quando Francesco fu ricoverato per un intervento al colon qualcuno lo diede per moribondo. Un gruppo di cardinali aveva cominciato a preparare il conclave. Altri sparsero la voce che intendeva abdicare. Lo ha rivelato lui stesso durante il volo di ritorno da Praga. Perché dà fastidio, ha scoperchiato ferite purulenti che infettavano la Chiesa di Cristo. Oggi si prega Gesù perché morto duemila anni fa crocifisso sulla croce. Ma se tornasse contesterebbero pure lui.

Quando lo stato è assente succede pure che le fake news non riguardano solo la politica ma anche la vita della gente

Basta investire 200€ per continuare a vivere di rendita. Se la somma è maggiore potete crogiolarvi nel lusso sfrenato. Acquistando un prodotto antiparassitario che costa 28€ – non in farmacia ma su internet – vi libererete dalle tante impurità che il vostro corpo contiene. Nel migliore dei casi questa porcheria è innocua, ma può contenere elementi nocivi alla salute. Le piattaforme sociali pullulano di messaggi fraudolenti, che, scritti in maniera convincente, abusano della credulità della gente. Un tempo si diceva, come se fosse il Vangelo, l’ha detto la radio, ora lo dice Facebook.

Un popolo troppo pacifista, destinato a subire guerre e invasioni straniere, perché non sa combattere per la libertà

Dagli Usa, che gli hanno lasciato armi, hanno imparato poco. Sanno solo reclamare diritti e libertà, ma poi non sanno difenderli. Ora alleati sono i turchi, i cinesi e i russi. Si spacciano latori di benessere, ma nei loro paesi c’è la dittatura. Essendo imperialisti li vogliono colonizzare. Col nuovo regime i fratelli musulmani aumenteranno il proprio potere e sono un pericolo per l’Occidente. L’Afghanistan è un paese povero e dalle enormi lacune culturali. Eppure è ambito da tutti per non dover fare i conti con l’Isis. Ecco che cosa Biden doveva spiegare agli americani che volevano andarsene.

Compito principale della politica è tutelare la dignità del paese e reagire se qualcuno viene a rapire un cittadino

Gridiamo alla scandalo se un’ONG soccorre un barcone con alcuni disperati. Per di più molti sono annegati durante la traversata. Nessuna reazione, invece, da parte del governo e del parlamento – assenti i servizi segreti – se, complice la Svizzera, qualcuno viene a rapire un cittadino italiano, per di più sotto tutela del tribunale dei minori. È stato un gioco da ragazzi per il nonno materno rapire Eitan e portarlo con sé a Lugano – forse pure in maniera coercitiva. Visto che il bambino non ha reagito – dove un jet privato attendeva per portarlo in Israele. Cosa sta facendo la nostra diplomazia?