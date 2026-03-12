Art Basel: mercato globale dell’arte vale 59,6 miliardi di dollari

Milano, 12 mar. (askanews) – Il valore del mercato dell’arte globale, pur a fronte di un periodo estremamente complesso a livello geopolitico – o forse anche a causa di questo elemento – continua a crescere: nel 2025 ha raggiunto i 59,6 miliardi di dollari, con un aumento percentuale del 4% rispetto all’anno precedente. È il dato principale che emerge dal nuovo report di Art Basel e UBS sul Global Art Market.

A consentire un ritorno alla crescita nel 2025, secondo lo studio, sono stati il ritorno della fiducia nella fetta più alta del mercato e una crescita delle vendite in aste pubbliche. Queste ultime hanno visto una crescita del 9%, arrivando a un valore di 20,7 miliardi di dollari, a fronte di un calo del 5% delle vendite private, fermatesi sotto i 4,2 miliardi. La fetta di mercato coperta dai dealer è cresciuta del 2% su base annua e vale 34,8 miliardi.

Altri dati chiave contenuti nel report riguardano i vari mercati: quello degli Stati Uniti resta il più grande, con il 44% delle vendite per valore, +1% sul 2024, seguito da Regno Unito (18%, stabile), Cina (14%, in calo dell’1%) e Francia (8%, +1%) “Il mercato ha accolto con favore un cambio di direzione nel 2025, passando dalla contrazione degli anni precedenti a una crescita modesta – ha dichiarato Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, che ha firmato il report -. Tuttavia, ha continuato a operare in un contesto geopolitico volatile, in particolare per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, le cui implicazioni si stanno ancora manifestando nel 2026. Mentre alcune categorie di opere d’arte sono state relativamente isolate dagli effetti diretti dei dazi, la più ampia incertezza politica e la frammentazione commerciale hanno creato sfide per le imprese, incidendo sui prezzi e sull’offerta. Un più ampio passaggio al protezionismo e a vendite più focalizzate sul mercato interno comportano anche rischi a lungo termine, poiché il commercio d’arte dipende fortemente dalla circolazione internazionale e dall’accesso a un pubblico globale. I primi indicatori suggeriscono che il commercio transfrontaliero di opere d’arte è rimasto sostanzialmente stabile nel 2025, ma l’evoluzione di questi flussi sarà fondamentale per la crescita futura del mercato”.

“Il 2025 – ha aggiunto Noah Horowitz, CEO di Art Basel – ha segnato un ritorno alla crescita per il settore dell’arte e un punto di svolta strategico nella sua continua evoluzione. Nel corso dell’anno, i galleristi hanno perfezionato i loro programmi e le strategie di coinvolgimento dei clienti con chiara intenzionalità, mentre le vendite legate alle fiere d’arte si sono rafforzate. Sebbene i costi elevati, l’incertezza geopolitica e le preoccupazioni tariffarie continuino a influenzare il business, la fiducia degli acquirenti è migliorata con il passare dell’anno, che si è chiuso con una serie di momenti di vendite dinamiche”.