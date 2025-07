Art bonus: valorizzare il patrimonio, oggi il seminario promosso da Confindustria Benevento

E’ in programma oggi a partire dalle ore 15.30, presso la Sede di Confindustria Benevento l’evento: “Art bonus: valorizzare il patrimonio, beneficiare del futuro”. L’Art Bonus rappresenta una delle più significative misure di incentivazione del mecenatismo culturale in Italia: il provvedimento offre un credito d’imposta al 65% delle donazioni effettuate da privati e imprese a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Ad oggi, grazie all’art Bonus, sono stati raccolti 1 miliardo di euro con oltre 44 mila donazioni, finanziando più di 6.800 interventi in tutta Italia. L’evento è in corso di accreditamento per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi validi per la formazione continua dei dottori commercialisti.

Il workshop si propone di approfondire il Funzionamento sul patrimonio culturale; esaminare il quadro fiscale e giuridico per enti e donatori; presentare esperienze virtuose di amministrazioni locali e soggetti privati; fornire strumenti operativi ai Comuni per promuovere l’uso dell’Art Bonus nel proprio territorio.

Il programma