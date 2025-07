Art Déco, il trionfo della modernità: conclusa la mostra al Palazzo Reale di Milano

In occasione del centesimo anniversario della celebre Exposition internationale des artes dècoratifs et industriels modernes , la mostra ricorda lo stile che ha caratterizzato con originalità ed eleganza un’intera epoca. L’evento, che si svolse a Parigi nel 1925, contribuì ad affermare l’ Art Déco dal gusto innovativo e fantasioso diffusosi in Europa nel primo dopoguerra.

La rassegna, curata da Valerio Terraioli e realizzata da Palazzo Reale e 24ORE Cultura, omaggia l’eclettica corrente artistica conosciuta ed apprezzata da sedici milioni di visitatori durante l’esposizione parigina. Una fusione che riprende i fasti del rococò e dello stile impero ma anche le arti “primitive” come quella africana o egizia , passando per le geometrie delle sculture e dei vasi dell’antica Grecia ed unendosi agli stili più moderni come il cubismo e futurismo, prediligendo materiali come il ferro, il metallo, vetri laccati e legni dei mobili decorati. Il percorso include vasi, piccole e grandi sculture, porcellane, gioielli, illustrazioni, abiti, dipinti, arredi, suppellettili e diversi materiali multimediali ricreando l’atmosfera dell’Europa anni Venti tra avvento di una violenta modernità e caducità. Caratteristica dell’Art Déco è il glamour, l’eleganza, il lusso, quell’”indispensabile superfluo” di cui la società si serve per dimenticare i disastri ed i dolori del primo conflitto mondiale. La storia di questo stile viene raccontata ed illustrata con meravigliose opere d’arte e materiali esposti andando a coprire un arco di tempo che va dal 1920 al 1930, quando il gusto Art Déco entra in crisi e viene sostituito dallo stile Novecento più monumentale e di forte impronta ideologica. Si possono ammirare i capolavori di Attilio Selva, Carlo Pizzi, Galileo Chini, Gio Ponti, Vittorio Zecchin, Romain de Tirtoff, Alberto Martini e Pierre Petit, per procedere poi negli esotismi di Alfredo Biagini, Sirio Tofanari, Pietro Melandri, Pierre-Paul Jouve, Alfredo Biagini, Renè Lalique, Anne Carlu, Francesco Nonni e Anselmo Bucci. L’amore per l’antichità, il fascino dell’oriente e della natura selvaggia, lo stupore della Wunderkammer déco, emergono attraverso il percorso della mostra lasciando lo spettatore immerso in un’atmosfera che apre visioni tra miti, reminiscenze di luoghi esotici lontani e meraviglie di culture ancora inesplorate. Un tributo allo stile che ha influenzato non solo le arti decorative e le espressioni artistiche europee ma anche italiane, salutando sul finire degli anni Trenta il vecchio continente avvolto da oscuri venti di guerra e dall’inizio dei silenziosi totalitarismi, fino a giungere negli Stati Uniti e a diffondersi nel resto del mondo. L’ Art Déco ha influenzato non solo il settore delle belle arti ma anche l’architettura, il design e la moda lasciando la sua impronta soprattutto in Italia, regalandoci raffinatezza ed eleganza sia nel settore artigianale che in quello industriale, ponendo le fondamenta per la qualità e l’eccellente creatività nota in tutto il mondo del “made in Italy”.