Art Nouveau, anche a Napoli domani “passeggiate liberty” alla scoperta di ville storiche

Anche l’Italia parteciperà alla giornata mondiale dedicata all’Art Nouveau, in programma domani. Per festeggiarla, l’associazione Italia Liberty ha organizzato un programma di iniziative culturali e “passeggiate liberty” alla scoperta di ville, palazzi e luoghi caratterizzati da questo stile a Torino, Milano, Savona, Genova, Lido di Venezia, Varese, Sarnico, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Firenze, Rimini, Riccione, Pesaro, Giulianova, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Circa trenta gli edifici storici che apriranno i cancelli al pubblico delle “passeggiate” (per informazioni www.italialiberty.it). Le visite, spiega ancora Italia Liberty, saranno a ingresso libero grazie alla collaborazione con alcune sedi Fai ed il supporto della Polini Group.