Arte, a Firenze Ottone Rosai “Poeta innanzitutto”

70 opere e documenti al Museo Novecento

Firenze, 6 mar. (askanews) – Il Museo Novecento di Firenze ospita “Ottone Rosai. Poeta innanzitutto”, visitabile fino al 4 ottobre 2026 e curata dal direttore Sergio Risaliti. L’esposizione riunisce per la prima volta due nuclei di opere dell’artista: il Lascito Rosai, donato dagli eredi al Comune, e i dipinti della Collezione Alberto Della Ragione.Circa settanta opere mostrano due aspetti della sua arte: i luoghi di Firenze, da strade e chiese a scorci urbani trasformati in paesaggi interiori, e i volti di amici e intellettuali, da De Chirico a Luzi, da Vittorini a Montale, che hanno condiviso con lui una stagione culturale intensa.Documenti del Gabinetto Vieusseux rivelano i legami con il mondo letterario dell’epoca, come spiega il direttore Riccardo Nencini: “Abbiamo dato una mano a Sergio Risaliti, con cui c’è una collaborazione continua, non soltanto sulle mostre ma anche su attività che svolge il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux: carte del rapporto di Rosai con Papaine ed altri, filosofi, scrittori del tempo con cui il pittore si relazionava”.La rassegna offre un’occasione preziosa per riscoprire la forza e la bellezza di Rosai, pittore profondamente fiorentino ma che meriterebbe maggiore notorietà anche fuori città.