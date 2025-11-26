Arte, a Milano la mostra di Ludovico Tersigni alla Miart Gallery

Roma, 26 nov. (askanews) – Dalla tv e dal cinema, all’arte. Ludovico Tersigni in mostra a Milano alla Miart Gallery con la personale di “Luz, viaggio verso la redenzione”, che inaugura domani, 27 novembre, alle ore 18.30 presso gli spazi della galleria in via Brera.

La mostra propone nove Luz, oggetti di culto simbolico, realizzati in bronzo, affiancati da sei grandi tele e altre sculture. In queste opere si condensa il frutto di un percorso profondo e radicale, in cui i termini viaggio, catarsi, libertà, rinascita e redenzione rappresentano i cardini concettuali su cui si fonda la riflessione dell’artista.

Con questa esposizione, Ludovico Tersigni invita il pubblico a intraprendere un percorso personale, a farsi domande, riflettere, attivare un pensiero critico su ciò che costituisce il proprio cammino esistenziale. Luz è un seme, simbolo visivo del punto d’origine di una ricerca autentica che a partire dai testi antichi ha portato alla messa in opera di un argomento mai trattato prima in scultura.

Il percorso dell’artista è professionale, umano e artistico: dopo una significativa esperienza nel cinema e nella televisione, come nelle serie “Tutto può succedere”, “Summertime”, o in “L’estate addosso” di Muccino, Tersigni ha scelto di dedicarsi negli ultimi anni quasi interamente alla ricerca artistica nel campo delle arti visive. Un passaggio, un viaggio dell’anima, che qui si presenta nella sua forma più autentica, coinvolgendo profondamente lo spettatore.