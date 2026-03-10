Arte accessibile, alla Cappella Sansevero visita tattile al Cristo velato e ai bassorilievi

La Cappella Sansevero dedica un’apertura straordinaria ed esclusiva al pubblico di non vedenti e ipovedenti, martedì 17 marzo, con la visita tattile “La meraviglia a portata di mano” che offrirà l’eccezionale opportunità di esplorare e toccare con mano le opere principali del Museo, dal Cristo velato, fra i più suggestivi capolavori della scultura di tutti i tempi, ai bassorilievi della Pudicizia e del Disinganno.

L’iniziativa, organizzata dal Museo Cappella Sansevero in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Ets Aps, Sezione Territoriale di Napoli, propone un percorso di visita ponderato sulle esigenze specifiche dei partecipanti, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio storico-artistico del Museo attraverso idonee modalità di accoglienza.

La visita, a ingresso gratuito (dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle ore 18,30) è su prenotazione obbligatoria telefonando al numero 081.5498834 (lunedì e venerdì 9.00 – 13.00; martedì, mercoledì e giovedì 9.00 – 17.00) o inviando una e-mail a uicna@uici.it. Le prenotazioni potranno essere recepite fino ad esaurimento.

In occasione della visita tattile a ciascun visitatore non vedente e ipovedente sarà consentito l’accesso con un accompagnatore e/o un cane guida. Durante l’esplorazione tattile sarà vietato indossare anelli, bracciali, orologi e altri oggetti che possano danneggiare le opere in marmo.

A presentare il progetto questa mattina (martedì 10 marzo) sono intervenuti Maria Alessandra Masucci Presidente Museo Cappella Sansevero, Giuseppe Ambrosino Presidente della sezione territoriale di Napoli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Roberta Meomartini, guida turistica esperta in percorsi tattili.

“L’organizzazione di questa giornata è stata complessa e ha richiesto molti mesi di lavoro, ma siamo felici di offrire nuovamente, dopo più di dieci anni, un’esperienza speciale a coloro che possono apprezzare la bellezza del nostro patrimonio artistico soltanto attraverso l’esplorazione tattile – spiega Maria Alessandra Masucci -. Questa iniziativa va ad arricchire il nostro programma per la realizzazione di uno spazio culturale inclusivo e accessibile attraverso percorsi e strumenti specifici calibrati sulle diverse esigenze dei visitatori del museo”.

“La fruizione della bellezza deve intendersi come diritto universale perché l’arte non deve essere un privilegio solo della vista – afferma Giuseppe Ambrosino -. I progetti di accessibilità, come ‘La meraviglia a portata di mano’, trasformano un museo in un luogo di vera inclusione, contribuendo ad affermare che l’arte è di tutti o non è di nessuno. In questa occasione non si consentirà solo ai visitatori ciechi di sfiorare la scultura marmorea ma si permetterà alla bellezza di fluire attraverso le mani per arrivare dritta al cuore. Poter toccare il Cristo velato significa abbattere le barriere tra l’opera d’arte e chi è escluso dalla sua meraviglia. Questo approccio trasforma il godimento estetico in un’esperienza infinita”.

Il pubblico che parteciperà alla visita tattile “La meraviglia a portata di mano” sarà accolto dallo staff dei servizi educativi del Museo con una descrizione introduttiva della Cappella Sansevero, con particolare riferimento alla figura del principe Raimondo di Sangro, geniale ideatore del progetto iconografico del complesso monumentale.

Successivamente avrà luogo l’esplorazione tattile dei capolavori del Museo, il Cristo velato e i bassorilievi marmorei della Pudicizia e del Disinganno, condotta dalle guide non vedenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La formazione è stata curata da Roberta Meomartini, guida turistica esperta in percorsi tattili, in collaborazione con il Museo Cappella Sansevero.

In occasione della visita, per consentire di avvicinarsi alle opere, sarà eccezionalmente rimossa la recinzione attorno al Cristo velato, e il pubblico, dotato di guanti di lattice, potrà toccare le trame marmoree dell’incredibile opera realizzata da Giuseppe Sanmartino, per poi proseguire verso i bassorilievi posti ai piedi della Pudicizia e del Disinganno.

Al termine della visita tattile, gli ospiti saranno guidati in Sacrestia, dove riceveranno in omaggio una speciale guida in braille realizzata dal Museo Cappella Sansevero in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, stampata presso la Stamperia Regionale Braille ETS – Catania.

La guida resterà successivamente a disposizione per le visite alla Cappella delle persone con disabilità visiva.

Con questa iniziativa il Museo Cappella Sansevero prosegue il proprio impegno per rendere i suoi spazi sempre più accessibili, realizzando progetti che rispettano i tempi e le modalità di apprendimento di un pubblico ampio e diversificato.

Il Museo offre, infatti, tutto l’anno visite autonome e accessibili con servizi speciali sempre a disposizione dei visitatori: dal tour “DescriVedendo” che propone audioguide dedicate agli ipovedenti, ai percorsi video in Lis per le persone sorde – disponibili in due versioni, una pensata per accompagnare l’esperienza di visita al museo e l’altra per la fruizione da sito – fino al progetto “Museo per tutti” con percorsi dedicati ai visitatori, adulti o bambini, con disabilità intellettiva.

Accogliere e favorire l’incontro di tutti con l’arte e il patrimonio culturale e consentire sempre di più la fruizione in autonomia delle meraviglie del complesso monumentale è fra gli obiettivi del Museo Cappella Sansevero, che continua a impegnarsi affinché la cultura e la bellezza siano sempre più un diritto di tutti.