Arte: alla Fondazione Valenzi XX Giornata del Contemporaneo

Il 12 ottobre, dalle 10 alle 18, a Napoli nella sede della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino la XX Giornata del Contemporaneo. La Fondazione Valenzi partecipa come ogni anno al grande appuntamento d’arte contemporanea, organizzato dall’Associazione Amaci (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani). Due gli eventi in programma. Apertura della Collezione Valenzi per Napoli che comprende opere di grandi artisti napoletani, italiani e internazionali, quali Renato Guttuso, Vincenzo Gemito, Marino Mazzacurati, Carlo Levi, Emilio Notte, Sebastian Matta e altri ancora. Le visite guidate permetteranno di esplorare le reti di amicizie e collaborazioni di Valenzi con artisti del tempo. È previsto, sempre il 12 ottobre dalle 10 alle 18 l’evento ‘Maurizio Valenzi: Un sindaco artista’, un’importante opportunità per conoscere la figura di Valenzi e le sue numerose sfaccettature.