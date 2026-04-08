Arte, alla Società delle Api a Roma Francis Offman e Chiara Camoni

Roma, 8 apr. (askanews) – La Società delle Api, organizzazione non profit fondata e presieduta da Silvia Fiorucci, svela i suoi progetti per il 2026. La sede da poco inaugurata a Roma ospiterà dal 22 aprile al 23 settembre “Soglia / Common Acts” curata dall’artista Francis Offman, che presenterà una mostra collettiva a partire dalla collezione di Silvia Fiorucci, mentre negli stessi spazi di via Gregoriana, dal 9 ottobre a fine gennaio 2027, arriveranno le opere di Chiara Camoni, l’artista che rappresenterà l’Italia alla Biennale di Venezia, con una mostra curata da Alice Motard.

Il lavoro svolto dalla Società delle Api però va molto al di là dell’organizzazione delle mostre: è uno spazio di condivisione, dialogo, scambio, progettazione di cui fanno parte, artisti, designer, curatori, direttori di musei, studiosi. Silvia Fiorucci ha spiegato: “La Società delle Api nasce dal desiderio di costruire una comunità reale attorno agli artisti, offrendo loro non solo uno spazio, ma un contesto in cui poter sviluppare e condividere la propria ricerca. Il programma riflette questa idea: ogni progetto è un’occasione di incontro, un gesto di apertura, un modo per abitare insieme un luogo e trasformarlo”.

Nel 2026 le progettualità si radicano nella sede romana, cuore del progetto, si estendono a Venezia e Kastellorizo, e prevedono ospitalità e residenze artistiche. Se da metà aprile e per tutto il periodo della Biennale proprio Chiara Camoni e il suo team verranno ospitati a Palazzo Lezze Michiel a Venezia, a Roma ci sarà la residenza artistica di Pol Taburet, pittore francese che esporrà a Villa Medici dal 15 maggio prossimo. Dal 17 al 31 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre sarà la volta della Residenza d’artista di Valentine Prissette, che si concentrerà sulla produzione di dipinti su tessuto a partire da materiali e oggetti trovati nel contesto urbano romano.

Terzo elemento della programmazione della Società delle Api a Roma sarà il “Public program”, che prevede tra maggio e luglio incontri dedicati alla poesia contemporanea a cura di Allison Grimaldi Donahue, e nei primi mesi del 2027 “Your Body, Your Habitat” curato da Bianca Felicori, riflessione sul rapporto tra corpo, abito e architettura, a partire dall’idea del vestito come prima forma di habitat.