Arte contemporanea al Pio Monte della Misericordia: da domani 7 nuove opere accanto al Caravaggio

Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte della Misericordia, arricchendo la collezione di arte contemporanea dell’istituzione di via Tribunali. Le opere saranno esposte nella Chiesa del Pio Monte fino al 24 aprile 2026, in dialogo con il capolavoro di Caravaggio.

Le opere, realizzate da Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan, sono state donate in occasione dell’VIII edizione del progetto “Sette Opere per la Misericordia” ed entrano ufficialmente a far parte del patrimonio artistico dell’ente.

La mostra viene presentata sabato 24 gennaio alle ore 10 con una preview stampa. All’incontro partecipano Fabrizia Paternò di San Nicola, soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Maria Grazia Leonetti Rodinò, ideatrice e responsabile del progetto “Sette Opere per la Misericordia”, Mario Codognato, curatore del progetto, e Alberto Sifola, governatore al patrimonio mobiliare artistico e archivistico del Pio Monte della Misericordia.

L’inaugurazione al pubblico è in programma sabato 24 gennaio alle ore 11. L’appuntamento sarà anche l’occasione per annunciare i vincitori delle borse di studio del concorso “Sette Opere per la Misericordia”, dedicato agli allievi e alle allieve dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.