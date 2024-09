Arte, Contemporary Cluster riapre a Roma con la mostra “Fatmah”

Roma, 18 set. (askanews) – Contemporary Cluster riapre oggi nella sua nuova sede a Roma, in via Odoardo Beccari 8/10/12, con la mostra collettiva “Fatmah”. Si tratta di un progetto dal respiro internazionale, supportato da un testo critico di Arnold Braho, con opere di Nicola Ghirardelli, Arvin Golrokh, Giuseppe Lo Cascio, Lorenzo Montinaro, Jacopo Naccarato, Linus Rauch, Franziska Reinbothe, Sofiia Yesakova.

“Fatmah” emerge nei nuovi spazi della galleria come un crogiolo di significati, radicati profondamente nelle tradizioni del Medio Oriente, come simbolo ricco di storie e interpretazioni, che riverberano attraverso narrazioni e rituali.

Allinearsi a “Fatmah” significa immergersi in un tessuto complesso di memoria, in cui il sacro si intreccia con il quotidiano. In arabo infatti “Fatah”, da cui deriva, significa “aprire” o “rinnovare”, riferimento che riflette una promessa di crescita e prosperità, un augurio di continua rigenerazione, di saggezza e di resilienza. Il buon auspicio viene solitamente enunciato nel frammento temporale che intercorre tra la fine di qualcosa, e l’inizio di un’altra.