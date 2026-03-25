Arte e architettura a confronto, Napoli ospita Adachiara Zevi al museo Madre

Domani, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18.30, il Museo Madre di Napoli (via Settembrini 79) ospiterà la presentazione del volume Artisti e architetti alla prova dello spazio (Donzelli Editore, 2025) di Adachiara Zevi.

L’incontro sarà introdotto da Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e moderato dall’architetto Lucio Turchetta. Interverranno: Francesco Arena, artista; Eva Fabbris, direttrice del museo Madre; Michelangelo Russo, professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; e naturalmente l’autrice Adachiara Zevi.

Il volume esplora il confronto tra arte e architettura, analizzando limiti e potenzialità del dialogo nello spazio contemporaneo. Zevi rifiuta la logica di una sintesi forzata tra le due discipline: l’architettura non è solo funzione e l’arte non è mera decorazione. Il testo valorizza il ruolo dell’allestimento come mediazione, sostenendo una modernità critica lontana da citazionismi e classicismi.

Adachiara Zevi è architetto e storica dell’arte, con un ampio impegno accademico e critico. Cura dal 2002 la biennale Arte in Memoria e dal 2010 il progetto Memorie d’inciampo. È presidente della Fondazione Bruno Zevi e dell’Associazione Arte in Memoria, autrice di numerosi studi sull’arte del Novecento e collaboratrice storica del Corriere della Sera. È stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania.