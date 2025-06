Arte e creatività sfilano nell’ultima sfilata Dior-collezione Cruise 2026 che segna l’addio della direttirice creativa Maria Grazia Chiuri al vertice della maison

Cala il sipario sui 9 anni al vertice della maison Dior per la stilista Maria Grazia Chiuri.

L’addio arriva all’indomani di una sfilata-evento (che si è tenuta a Roma, il 27 Maggio scorso, presso Villa Torlonia) dalle atmosfere oniriche e suggestive. Una collezione-autobiografica con citazioni che rimandano a tutti i pezzi must-have disegnati alla Chiuri durante il suo decennio in casa Dior: abiti impalpabili come nuvole, stoffe dai preziosi ricami artigianali, colori tenui e look dal mood altamente sofisticato e chic ecc…

Un vero e proprio spettacolo messo in scena a Villa Torlonia con rimandi a quella “bella confusione” (tanto cara allo sceneggiatore Ennio Flaiano ed a Federico Fellini) che ha visto “aggirarsi” tra i giardini della storica location romana: identità oniriche, a metà strada tra fantasmi e realtà e vestiti destinati a diventare iconici.

Il mix ha esaltato un design dalla femminilità pura, espressa e massimizzata da Maria Grazia Chiuri che, adesso più che mai, ha sottolineato tutto il suo potere creativo in una sfilata -la sua ultima sfilata per Dior- in una collezione lussuosamente chic ed elegante.

Ebbene, tra sogno e materia, modelle ed attori si sono mescolati in un “bal de l’imagination” con “travestimenti” che liberano se stessi dalla maschera del quotidiano: una citazione-tributo ai celebri balli organizzati da Mimì Pecci Blunt nello scorso secolo tra Roma, Prigi e New York.

In passerella (sotto gli occhi di attori e celebrities internazionali) ha sfilato la triade: “persone, personalità, personaggi” insieme ai “fantasmi” in costume-vintage (con abiti storici provenienti dall’atelier Tirelli), per popolare una sfilata con ben 80 uscite di pezzi-unici. La composizone finale è uno show eclettico, animato da un’allure sognante, ripreso dal regista Matteo Garrone che ne ha altresì girato un film dal titolo: “Les Fantòmes du Cinèma”. A far da sfondo, dunque, l’ispirazione proveniente dagli storici balli in costume e lo spettro del cinema classico italiano dal cui binomio è scaturita un’ambientazione magica con creazioni sartoriali a metà strada tra haute-couture e pret-a-porter. Nell’elenco delle uscite sartoriali: giacche militari bordate, velluti ed ori, il bianco modulato in diverse consistenze di tessuto, rouches e drappeggi per comporre bassorilievi-3D sul corpo, cascate di perline anni’20, trasparenze floreali, stoffe cangianti ed opulenti con rimandi alla Roma di Luchino Visconti, a Pasolini, a quella Roma imperiale, a quella papalina ecc… Insomma, un omaggio a 360° ed a tutto tondo alla città eterna: quella Roma caput-mundi tanto amata dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri che, dopo anni di trasferte parigine, lascia la maison francese con una sfilata-sigillo simbolo e assoluto del suo stile inimitabile che, sicuramente, rimarrà negli annali della storia della moda.“Dopo nove anni, lascio Dior, lieta -ha detto Maria Grazia Chiuri a Instagram- di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Vorrei ringraziare monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto. Sono particolarmente grata per il lavoro svolto dai miei team e dagli Ateliers. Il loro talento e la loro esperienza mi hanno permesso di concretizzare la mia visione di una moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo significativo di cui sono immensamente fiera”.