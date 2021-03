Arte: è morta Toko Shinoda, pioniera dell’avanguardia giapponese

Tokyo, 3 mar. – (Adnkronos) – Toko Shinoda, considerata dalla critica una delle più grandi artiste giapponese del XX secolo, pioniera dell’avanguardia che ha rinnovato la tradizionale calligrafia, distinguendosi per i suoi disegni astratti, è morta in un ospedale di Tokyo all’età di 107 anni per cause naturali. Shinoda è emersa all’interno della movimentata scena artistica newyorkese, dove si era trasferita nel 1956, tra gli anni ’60 e ’70, quando fu scoperta dalla famosa commerciante d’arte Betty Parsons. Da quel momento in poi i suoi quadri sono stati esposti accanto a quelli di artisti del calibro di Mark Rothko e Jackson Pollock. I suoi lavori sono esposti in collezioni pubbliche come il British Museum di Londra e il Solomon R. Guggenheim Museum di New York.