Arte: è morto Robert Rutman, l’artista che faceva suonare le sculture (2)

(Adnkronos) – Rutman ha esposto e presentato il suo lavoro in gallerie, musei e festival: a New York (Moma, Whitney Museum, Science Museum, Paula Cooper Gallery), Boston (Garden Museum, Boston Museum of Fine Arts), Washington (Smithsonian Museum), Baltimora (Baltimore Museum of Science), Stoccolma (Museum of Modern Art), Bruxelles (Palais des Beaux Arts), e poi a Dresda, Berlino, Barcellona, Milano. Nel 1998 è stato con gli Einsturzende Neubauten nel tour americano e l’anno seguente è stato ospite del Festival Atonal a Berlino. Tra le altre collaborazioni quelle con Heiner Goebbels, Daniel Orlansky, David Zaig, Justin Carter, Charles André Meury, Rudi Moser, Dorothy Carter, The Stanford Group Theatre di New York, Jacalyn Carley della Dance Factory di Berlino.