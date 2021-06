New York, 4 giu. – (Adnkronos) – Per lungo tempo era stato considerato perduto, ma in realtà era appeso nel salone del ‘Christina’, lo yacht di proprietà del magnate Aristotele Onassis (1906-1975): ora il dipinto ad olio che Winston Churchill (1874-1965) regalò più di 50 anni fa all’armatore greco andrà all’asta il 23 giugno da Phillips a New York.