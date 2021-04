Arte: Ferrara acquisisce archivio fotografico di Gaetano Previati (2)

(Adnkronos) – Il bando a cui ha partecipato l’Amministrazione comunale – candidando nei mesi scorsi la proposta sull’archivio fotografico degli eredi Previati – è stato pubblicato dal Ministero della Cultura, per “promuovere e sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo della fotografia, alla luce del Piano Strategico di sviluppo della Fotografia in Italia 2018-2022”. I negativi e altro materiale documentale relativi a Gaetano Previati sono attualmente in possesso degli eredi di Alberto Previati, figlio del grande pittore ferrarese.