Arte: Georges Seurat, per la prima volta all’asta due dipinti del maestro del puntinismo

New York, 17 apr. – (Adnkronos) – Due studi realizzati dal pittore francese Georges Seurat (1859-1891), pioniere del movimento puntinista, conservati in una collezione privata per quasi un secolo, saranno messi per la prima volta all’asta da Christie’s a New York il prossimo 11 maggio. Si tratta dei pannelli ad olio “Paysage et personnages (La jupe rose)”, stimato 7-10 milioni di dollari, e “Le Saint-Cyrien”, stimato 3-5 milioni di dollari, entrambi realizzati nel 1884.