Arte: ‘Grande onda’ di Hokusai stabilisce nuovo record mondiale all’asta**

New York, 17 mar. – (Adnkronos) – Record mondiale per l’iconica xilografia del grande artista giapponese Katsushika Hokusai (1760-1849): “La grande onda di Kanagawa”, simbolo dello stile ukiyo-e, realizzata nel 1831, è stata venduta ad un’asta online di Christie’s a New York per 1,6 milioni di dollari, 10 volte la sua stima iniziale (150.000 dollari). La scena, che è l’immagine distintiva del pittore giapponese e una delle più celebri in assoluto al mondo, raffigura un’onda tempestosa che minaccia alcune imbarcazioni, dirette a Tokyo, al largo di una zona corrispondente all’odierna prefettura di Kanagawa, con il Monte Fuji visibile sullo sfondo.