Arte, i lupi di Liu Ruowang in piazza del Municipio fino a maggio

“Sono felice di poter annunciare che un’installazione così prestigiosa possa rimanere altro tempo nella nostra città, in una delle sue piazze più grandi e rappresentative. Mediaticamente questa mostra en plain air si è rivelata un vero successo. Ha fatto prima discutere ma ha poi conquistato tutti, cittadini e turisti. Le foto, i selfie, le panoramiche con i lupi sono rimbalzati da un social all’altro generando curiosità e interesse, verso Napoli, verso l’opera, l’artista, le tematiche che racconta”. Lo afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, annunciando la permanenza per altri due mesi dell’installazione “Wolves Coming” di Liu Ruowang in piazza del Municipio.

“Socialmente – spiega de Majo – questo esperimento è riuscito ancor di più: le famiglie con i bambini, gli studenti, le coppie di innamorati, i singoli cittadini, le comitive di turisti sono andate dai lupi, per cavalcarli, per leggere qualche ora in relax sdraiandosi sopra, per baciarsi o semplicemente per ammirarli. Per noi amministratori della cosa pubblica e del bene comune è stata anche una sfida che abbiamo accolto entusiasticamente, un atto di fiducia verso la città e i suoi cittadini che apprezzando il bello sapranno anche tutelarlo”.

“Wolves Coming”, organizzata e curata da Matteo Lorenzelli, animatore della storica galleria milanese Lorenzelli Arte e promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, in esposizione dallo scorso 14 novembre resterà, quindi, visibile fino al prossimo 31 maggio.