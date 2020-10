“Arte in Vetrina”: a Torre del Greco negozi come una galleria diffusa

Il centro storico di Torre del Greco si colora d’arte grazie alla collaborazione tra l’Ascom locale e l’opera di due prestigiosi artisti. Da domani, giovedi’ 15, a sabato 24 ottobre attraverso le opere di Ciro Adrian Ciavolino e Simona Oliviero, i negozi di via Roma assumeranno le sembianze di una vera e propria galleria d’arte diffusa. Chi circolera’ per le vie del centro storico, per una passeggiata o per fare shopping, potra’ anche approfittare della possibilita’ di ammirare dei veri e propri capolavori messi a disposizione dagli artisti a favore della citta’. Una veste nuova per le vetrine del centro che saranno quasi un museo all’aperto, arricchendosi dei dipinti degli artisti locali. In questo modo i negozi daranno maggiore valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Per questa “prima” i protagonisti saranno dunque i quadri di Ciro Adrian Ciavolino e Simona Oliviero, due artisti molto apprezzati nel panorama campano. “E’ un contributo che l’Ascom attraverso la collaborazione con due protagonisti dell’arte vuole dare alla citta’ di Torre del Greco per favorire e far vivere al meglio dai propri cittadini il centro e le sue attivita’” spiega il presidente di Ascom, Giulio Esposito. “Qualora l’esperimento dovesse risultare, come noi crediamo, positivo e utile, potremmo decidere di replicare l’esperimento anche in altri luoghi della citta’”.