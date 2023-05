Arte, installata a Sala Consilina una scultura in ferro di Maradona

A Sala Consilina, nel Salernitano, installata un’opera in ferro battuto retroilluminato alta due metri che riproduce il volto ed il busto di Diego Armando Maradona. L’opera, dal titolo “Diego iluminado” e realizzata dall’artista italo-argentino Alejandro Marmo, resterà in maniera permanente presso la sede del Club Napoli di Sala Consilina, sodalizio che risulta essere il più antico della Campania essendo sorto nel 1967. Alla cerimonia di scoprimento hanno partecipato, tra gli altri, tre vecchie glorie del Calcio Napoli, Gianni Improta, Beppe Bruscolotti e Massimo Filardi, oltre all’artista Marmo giunto appositamente dall’Argentina che ha voluto donare la sua opera al club azzurro salese anche per festeggiare il terzo scudetto della squadra partenopea. “Ho vinto da calciatore al fianco di Diego il primo scudetto del Napoli, oggi mi godo il terzo scudetto fuori dal rettangolo di gioco. Posso assicurare che si vivono gioie ed emozioni diverse, ma per chi ha indossato la maglia azzurra come me l’amore per questi colori resta indelebile per sempre nel mio cuore”. Lo ha dichiarato all’ANSA Beppe Bruscolotti al termine della manifestazione cui hanno presenziato anche Saverio Passaretti, presidente dell’Associazione Italiana Napoli Club ed il noto giornalista Mimmo Malfitano. I festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli a Sala Consilina culmineranno sabato 28 maggio prossimo in Piazza Umberto I con una festa popolare con la partecipazione di vari artisti e la degustazione di prodotti della cucina tipica salese.