Arte: Italics presenta Panorama – Procida, primo appuntamento di mostra “diffusa”

Italics, il consorzio che mette insieme per la prima volta tra le più autorevoli gallerie d’arte antica, e contemporanea attive in tutta Italia, presenta il suo primo progetto in presenza: “Panorama – Procida”, una mostra diffusa sull’isola di Procida a partire dal 2 fino al 5 settembre, a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis. La mostra è realizzata con il sostegno della regione Campania, della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con il patrocinio del Comune di Procida e “Verso Procida 2022”. Si tratta della prima edizione di un appuntamento espositivo che, sempre con il titolo di “Panorama”, Italics si dedica con cadenza annuale al racconto di alcune tra le località più affascinanti del paesaggio italiano, sviluppando percorsi d’arte che si proseguono nel mondo reale lo straordinario viaggio iniziato a ottobre 2020 tra le pagine web della sua piattaforma Italics.art.