Arte: la magnificenza dei Medici conquista New York con una grande mostra dal 26 giugno

New York, 6 giu. – (Adnkronos) – La magnificenza e la potenza dei Medici alla conquista degli Usa. Il Metropolitan Museum of Art di New York riaprirà la stagione delle mostre in presenza con una grande esposizione dal titolo “The Medici. Portraits and Politics. 1512-1570”, in programma dal 26 giugno all’11 ottobre. La rassegna proporrà un viaggio di circa 60 anni nella storia dell’arte fiorentina attraverso il mecenatismo e il potere nella Firenze che vede il passaggio dalla Repubblica al Granducato di Toscana.