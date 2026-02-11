Arte, “Mirrored Fiction”, da Gagosian a Roma le sculture di Duane Hanson

Roma, 11 feb. (askanews) – La galleria Gagosian di Roma ospita fino all’11 aprile “Mirrored Fiction”, una mostra di sculture di Duane Hanson, presentate in dialogo con il lavoro di altri artisti, tra cui Felix Gonzalez-Torres, Andreas Gursky e Jeff Koons, attraverso diversi mezzi espressivi.

“Mirrored Fiction” invita ad un dialogo con il Realismo e le sue ripercussioni contemporanee: come il “reale” viene messo in scena, osservato, consumato e distribuito attraverso il corpo, le immagini e lo spazio sociale. Sebbene ogni artista affronti questo tema da posizioni distinte, ognuno di loro mostra un interesse comune per la forma, la rappresentazione e i materiali della quotidianità.

La mostra è incentrata sulle sculture iperrealistiche in bronzo dipinto di Duane Hanson raffiguranti americani comuni. Realizzate inizialmente nel contesto di un nuovo interesse per la figurazione suscitato dall’emergere della Pop Art, questi monumenti alla quotidianità sfidano il confine tra realtà e rappresentazione. Di solito associate alla riflessione sulla visibilità sociale, il lavoro e la personificazione, le sculture di Hanson fungono sia da soggetto che da testimone dell’esperienza dello spettatore. A volte poco lusinghiere ma comunque tenere nella loro immediatezza osservativa, sono familiari ma commoventi, spesso anche in sintonia con temi sociopolitici contemporanei.