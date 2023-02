Arte, nuovo progetto di Giuseppe Leone: opere in cinque camere del relais Métis

‘Camere d’arte’ è il progetto site specific ideato da Giuseppe Leone, artista ed accademico, insieme con Métis, luogo d’eccellenza partenopeo per hospitality, food & beverage. Métis, da qualche tempo, ha aperto le porte del suo Relais, con cinque camere dall’allure internazionale, seppur avvolte dal fascino storico di Palazzo Mancini di Castellana – già convento di S.Maria Cappella Vecchia – che volge il suo sguardo tra il lungomare e il centro storico di Napoli. Ecco, dunque, che ‘camere d’arte’ si rivela un nuovo modo di intendere un viaggio, di vivere l’ospitalità di un hotel, esperienza inedita per lasciarsi abbracciare dall’arte, in senso reale e non solo metaforico. Un progetto che vedrà alla direzione artistica Giuseppe Leone, il quale, ha intravisto un futuribile modus vivendi per il relais e che prende nuova vita attraverso una scansione di più mostre all’anno ospitate dal Métis e dalle sue cinque stanze.

In ogni camera, difatti, saranno presenti opere di artisti in dialogo, attraverso precipui linguaggi, secondo una volontà di narrazione che offrirà un inedito ‘servizio in camera’: l’arte. Le opere che avvolgeranno i clienti del relais, infatti, assumeranno il ruolo catalizzatore di oggetto di riflessione. Leone, a tal proposito afferma: ‘Il tempo di riflessione che si ha nella camera di un hotel è molto più intimo e profondo che in chiassose mostre. Tanto il fruitore-ospite quanto l’artista avranno così modo di dar vita, tramite le opere, ad un incontro unico ed irripetibile, frutto di una prolungata compresenza tra opere e cliente, sì da generare un vero viaggio narrativo tra le parti.’

Tale fascinazione sarà svelata dalla prima esposizione che dà il via all’intero itinerario annuale di ‘camere d’arte’: L’artista Giuseppe Leone incontra il fotografo Pasquale Palmieri. Un dialogo a due voci, un abbecedario che srotola forma e materia, interpretazione e traduzione del reale mediante linguaggi differenti eppure affini, nei quali i visitatori e gli ospiti potranno ritrovare la forza dei simboli e dei rimandi ancestrali presenti nelle opere di Leone così come avranno modo di compiere una sorta di nuovo, onirico e mnestico viaggio attraverso le narrazioni fotografiche di Pasquale Palmieri.

‘Camere d’arte’ si apre alla città e ai suoi turisti come servizio d’ospitalità e come risposta ai desideri dell’umano animo che nell’arte sente sempre più bisogno di rifugiarsi o sostare, come in una camera d’hotel.

Appuntamento a domenica 5 febbraio, ore 19, su invito, Relais Métis, L’artista Giuseppe Leone incontra il fotografo Pasquale Palmieri per ‘camere d’arte’.