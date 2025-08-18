Arte, Riccardo Esposito presenta la mostra “Mura e Ombre”

di Marco Milano

Al via a Capri presso la sede della Fondazione Serena Messanelli Zweig la mostra “Mura e Ombre”, elaborazione dell’editore e scrittore, fondatore della casa editrice “La Conchiglia” Riccardo Esposito. “È utile saper leggere le stratificazioni delle nostre mura – viene spiegato – È utile saper ascoltare le voci delle nostre ombre”. E l’overture di ha dato il via ad un allestimento fotografico che prevede trittici e dittici di immagini stampate su forex che invitano i visitatori a riscoprire l’isola sotto una nuova luce. “Le nostre mura diventano uno strumento per dialogare con il nostro passato collettivo e personale – commenta Riccardo Esposito ambasciatore della cultura isolana – un accumulo di muffe, lesioni, strati e ombre che è utile saper interpretare e leggere per dialogare con esse. E noi tutti comunichiamo con gli altri anche attraverso le nostre cicatrici. Dovremmo avere la capacità non solo di leggere queste ‘stratificazioni psichiche’ murarie, questi degradi e queste fratture ma anche di ‘ripararle’ non negandole, considerandole ‘disvalori’, ma esaltandole e promuovendole come ‘valori’”. Partendo da questo statement, il progetto espositivo è fatto di pannelli studiati per l’occasione, disposti in un gioco di luci ed ombre, in linea con il tema della mostra, con l’obiettivo di incuriosire il visitatore, indotto anche ad indovinare la collocazione del muro immortalato dall’autore. Un invito a riscoprire l’isola sotto una nuova luce. Una Capri nascosta, velata, all’ ombra, quella ritratta da Riccardo Esposito. Immagini di un’isola intima che rifugge la mondanità, il lusso, i flussi turistici, per ascoltare la sua storia, la sua natura, la sua voce. “Mura e Ombre”, patrocinata dal Comune di Capri, resterà aperta al pubblico fino al 29 agosto, tutti i giorni, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, tranne il martedì presso la Fondazione Serena Messanelli Zweig in via Monsignore Carlo Serena 5 a Capri.