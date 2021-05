New York, 16 mag. – (Adnkronos) – Un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, dal titolo “Le pont de Trinquetaille”, è stato aggiudicato ad un’asta di Christie’s a New York per 37,4 milioni di dollari, commissioni comprese. Era stimato 25 milioni di dollari ed è stato acquistato, dopo cinque minuti di trattative, da un collezionista al telefono con il banditore Conor Jordan.